Malware crittografati: WatchGuard schiera nuovi Firebox

WatchGuard Technologies ha annunciato il rilascio dei suoi nuovi Firebox M290, M390, M590 e M690, dispositivi di gestione unificata delle minacce studiati, in primis, per proteggere contro i malware crittografati. Questi nuovi firewall rappresentano una soluzione conveniente ma con elevate capacità per le piccole e medie imprese: offrono una maggiore sicurezza e le prestazioni più veloci di qualsiasi dispositivo WatchGuard Firebox di fascia media di sempre, con la potenza di elaborazione necessaria per gestire il traffico crittografato e HTTPS. Inoltre, le nuove porte espandibili e l’integrazione con WatchGuard Cloud consentono a questi firewall di offrire la flessibilità idonea a soddisfare le mutevoli esigenze di rete e sicurezza per i clienti e i partner service provider.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Corey Nachreiner, CSO di WatchGuard: «Con l’evolversi del panorama delle minacce, le prestazioni e la flessibilità sono entrambe fondamentali per le organizzazioni che desiderano proteggere la propria rete. Il nostro recente Internet Security Report del secondo trimestre del 2021 ha rilevato che oltre il 91% del malware che attacca le reti è crittografato. È quindi essenziale per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni, o per i partner che le assistono, disporre di soluzioni di sicurezza in grado di elaborare il traffico crittografato senza influire negativamente sulle prestazioni complessive. Le nostre nuove appliance della serie M di fascia media offrono questa funzionalità e forniscono strumenti per semplificare l’implementazione e la gestione continua di queste soluzioni attraverso la nostra piattaforma di sicurezza unificata WatchGuard».

A conferma dell’impegno di WatchGuard verso l’integrazione multipiattaforma, questi nuovi Firebox sono facili da implementare e gestire attraverso WatchGuard Cloud, anche per quanto riguarda la creazione di policy. I service provider possono condividere le configurazioni su più dispositivi e client tramite ‘template’ e implementare dispositivi in remoto direttamente dal cloud. Una visualizzazione di 30 giorni dei file di log, la ricerca rapida dei log e la creazione di report automatizzati aumentano notevolmente la visibilità. Inoltre, le nuove appliance Firebox si integrano perfettamente con altre soluzioni del portafoglio WatchGuard, tra cui l’autenticazione a più fattori di AuthPoint, gli access point Wi-Fi WatchGuard e la telemetria della rete di endpoint ThreatSync, per semplificare notevolmente la gestione della sicurezza tradizionalmente complessa.

I nuovi Firebox M290, M390, M590, e M690 offrono numerosi miglioramenti e vantaggi