Security Summit, appuntamento il 9 novembre

Il prossimo 9 novembre torna Security Summit, l’evento in streaming di riferimento della cybersecurity in Italia organizzato da Clusit e Astrea, Agenzia di Comunicazione ed Eventi specializzata nel settore della Sicurezza Informatica.

Oltre ai dati, nel corso della tradizionale tre giorni che prevede tavole rotonde, atelier tecnologici e seminari con il coinvolgimento di esperti, istituzioni e aziende per fare il punto sulle minacce cyber, si articoleranno analisi degli scenari e dei rischi a cui cittadini e imprese sono oggi esposti.

Lo ha ribadito in una nota ufficiale anche Paolo Giudice, segretario generale Clusit , secondo cui: «Il percorso compiuto in questi anni da Clusit incoraggia tanti professionisti, aziende e istituzioni a portare avanti ricerca e attività per una sempre maggiore cultura della sicurezza cyber. Gli appuntamenti di Security Summit vogliono essere tappe fondamentali per l’approfondimento, la formazione e la divulgazione che sono necessari alla creazione di consapevolezza, nel momento in cui la sicurezza della rete è sempre più sinonimo di sicurezza fisica».

Con l’organizzazione di, Security Summit Streaming Edition è a partecipazione gratuita e consente sulla piattaforma proprietaria una fruizione interattiva.

Security Summit Streaming Edition chiude idealmente la campagna ECMS – European Cyber Security Month – voluta nel mese di ottobre dall’Unione Europea e promossa nel nostro Paese da Clusit.

Il Convegno prevede 36 sessioni parallele, in diverse “stanze” virtuali, con un centinaio di relatori che si alterneranno in un percorso tecnico, di gestione della sicurezza e legale.

L’agenda di Security Summit Streaming Edition è disponibile al sito securitysummit.it. La partecipazione alle tre giornate è gratuita – previa registrazione online – e consente di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua