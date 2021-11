Security IQ, più sicurezza negli ambienti cloud Metallic

Commvault ha presentato Metallic Security IQ. Integrata come funzionalità opzionale in tutto il portafoglio Metallic, Security IQ è una dashboard di sicurezza unificata che offre ai clienti rapide e importanti informazioni sulle minacce che potrebbero avere un impatto sui dati e sulla postura di sicurezza del backup negli ambienti cloud Metallic.

Gli amministratori IT che si occupano di protezione dei dati si trovano ad affrontare cyberattacchi, ransomware e minacce nuove e sofisticate, che rende complesso soddisfare i requisiti di sicurezza interna. Con le nuove minacce sviluppate dagli attaccanti, nessun tool è in grado di garantire protezione. Con Security IQ, i clienti Metallic hanno a disposizione strumenti intuitivi e insight avanzati per rafforzare la loro postura di backup e recovery su applicazioni cloud e SaaS, endpoint e workload cloud ibridi. Security IQ dashboard permette a professionisti e amministratori IT di individuare i rischi e le vulnerabilità in tempo reale, limitare la loro esposizione alle minacce con controlli zero trust e prendere decisioni più informate sul ripristino dei dati – da un unico punto.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Manoj Nair, General Manager, Metallic: «Le organizzazioni chiedono che i loro team IT non solo gestiscano, proteggano e governino i dati, ma che forniscano insight di data security a supporto della sicurezza e recovery readiness. Di conseguenza, ai team IT operativi viene richiesto di fornire maggiori informazioni ai responsabili di sicurezza in tempi rapidi. Purtroppo, molte aziende colpite dal ransomware non sono preparate. Con il nostro approccio multilivello alla protezione da ransomware e la separazione sicura dei dati dagli ambienti dei clienti, aiutiamo i clienti Metallic a identificare le minacce il prima possibile e ci assicuriamo che possano riprendersi rapidamente, riducendo al minimo il rischio di perdita di dati».

Security IQ: strumenti avanzati per proteggere i dati

Non si tratta solo di ransomware, il cyber crimine e le minacce stanno rapidamente aumentando ovunque, ponendo la sicurezza dei dati al primo posto tra le preoccupazioni di aziende ed enti governativi. Security IQ, unito all’approccio di sicurezza rafforzato e di livello enterprise di Metallic, fornisce a organizzazioni di ogni dimensione strumenti avanzati per proteggere i dati, rilevare le minacce e ripristinare dagli attacchi, aiutando a ridurre i rischi e garantire continuità all’intero patrimonio di dati.