SAP partecipa a “4 Weeks 4 Inclusion”

4 Weeks 4 Inclusion è il più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione che quest’anno – per la prima volta in Italia – vede impegnate oltre 200 imprese nel realizzare una maratona di quattro settimane consecutive all’insegna dell’inclusione, con un ricco programma di eventi digitali dedicati ai 700.000 dipendenti delle aziende partner.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, un’occasione importante per promuovere un dibattito volto alla valorizzazione della diversità nel mondo del lavoro che faccia anche da volano e ispirazione per l’intera società, un momento di condivisione delle esperienze e delle best practice delle più importanti aziende del Paese.

Anche SAP ha raccolto l’invito di TIM a sostenere e diffondere i valori significativi di questa iniziativa organizzando per il 9 novembre l’incontro World of Minds per raccontare come l’azienda sta portando avanti l’impegno di mettere i dipendenti nelle condizioni di esprimere liberamente ciò che sono, per avere persone più felici, con ricadute positive sulla qualità delle loro attività e, di conseguenza, sul business e sui clienti dell’organizzazione.

La creazione di una società inclusiva porta, infatti, evidenti e dimostrati vantaggi in termini di innovazione, sostenibilità a lungo termine e valore economico, ma quali sono le sfide che deve affrontare un’azienda o un’organizzazione che vuole costruire un ambiente inclusivo e basato sulla diversità e che ruolo può svolgere la tecnologia? Come SAP sta affrontando questo percorso?

L’evento “World of Minds” è un talk nel quale saranno condivisi idee, insegnamenti, errori, dolori e successi di un percorso che, non senza difficoltà, ma con grandi obiettivi di crescita culturale e sociale, si pone il proposito di raccontare un nuovo e possibile mondo del lavoro, aperto, creativo, inclusivo ed espressione di tutte le diversità che fanno la differenza di ogni organizzazione.

In una modalità di conversazione informale nel corso del talk interverranno Ernesto Marinelli, Responsabile Global People Success Services, SAP, Carla Masperi, Chief Operating Officer SAP Italia e Grecia, Massimo De Padova, Partner e Chief Operating Officer BGP Management Consulting, e un ospite d’eccezione, Diego Passoni, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico a Radio DeeJay.

Come sottolineato proprio da Carla Masperi, Chief Operating Officer di SAP Italia e Grecia: «Promuovere la diffusione di una mentalità aperta nei luoghi di lavoro significa innescare un circolo virtuoso e produttivo. Le persone devono infatti avere la possibilità di esprimersi nel loro pieno potenziale, umano, professionale e caratteriale e sentirsi libere di portare il proprio contributo senza che ci sia alcun pregiudizio di base. Un’ambiente di lavoro inclusivo è per sua natura un contesto che accoglie le differenze, stimolante e di successo, in grado di confrontarsi con tutto e tutti. Come SAP riteniamo che ciò sia un valore aggiunto per un’azienda e un esempio di maturità culturale e sociale per l’intera comunità, e per questo ci impegniamo a trasferire questi valori anche all’intero ecosistema dei nostri partner, fornitori e clienti».