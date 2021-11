Logical Soft fa crescere TeamSystem nel software per l’edilizia

TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – annuncia l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza corrispondente al 60% del capitale sociale di Logical Soft, azienda italiana specializzata nel campo della digitalizzazione dell’edilizia e dell’ingegneria.

Fondata nel 1985, Logical Soft sviluppa soluzioni specialistiche dedicate ai professionisti del settore edile e le sue piattaforme – Termolog e Travilog – vengono utilizzate da oltre 17 mila studi di ingegneria civile, architettura e termotecnica, in aggiunta a un numero significativo di università ed enti pubblici.

L’operazione permetterà a TeamSystem di dare seguito al rafforzamento della suite di soluzioni TeamSystem Construction, che vanta oggi un’offerta integrata particolarmente competitiva per il mondo delle costruzioni e per quelle realtà del settore che stanno portando avanti progetti di trasformazione digitale.

Con l’integrazione di Logical Soft, TeamSystem Construction sarà in grado di immettere sul mercato un’offerta di ampiezza e profondità senza precedenti, con la capacità di coprire qualsiasi aspetto della trasformazione digitale del mondo delle costruzioni, dagli incentivi, alla gestione dei lavori pubblici in BIM, passando per la modernizzazione della PA attraverso la piattaforma di e-procurement. Si tratta di caratteristiche fondamentali da offrire alle imprese in vista del volano di sviluppo per il real estate che sarà rappresentato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Leproux, Ceo di TeamSystem: «Il settore dell’edilizia è forte ripresa in questa fase meno acuta della pandemia, grazie sicuramente agli stimoli offerti da misure efficaci come l’Ecobonus al 110%, ma anche all’incremento del livello di innovazione nei processi produttivi e nei prodotti, unitamente alle tecnologie digitali che costituiscono gli elementi fondamentali per un adeguamento ai cambiamenti di un mercato sempre più globale. L’acquisizione di Logica Soft ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento distintivo in questo segmento di mercato in decisa espansione e di cogliere le future opportunità legate all’implementazione delle risorse attese del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie al quale si prevede un’ulteriore accelerazione degli investimenti nella cosiddetta edilizia 4.0, che punta all’innovazione dei processi e delle materie prime per costruire edifici efficienti dal punto di vista energetico».

Per Alberto Boriani, amministratore delegato di Logical Soft: «Questa unione viene da una collaborazione cresciuta intorno ai software per rendere semplice l’accesso al Superbonus. L’ingresso nel gruppo TeamSystem è stato uno sbocco naturale che ci permetterà di proseguire a lavorare insieme per integrare e migliorare sempre più i software per i professionisti dell’edilizia. TeamSystem ha riconosciuto in Logical Soft la grande competenza ingegneristica e una autorevolezza nel settore dei bonus fiscali che non ha pari. Infatti, Logical Soft è stata nominata opinion leader della campagna Italia in Classe A dal Ministero dello Sviluppo Economico».

Logical Soft è stata scelta da Regione Lombardia per lo sviluppo del motore di calcolo del software CENED+2.0 per la certificazione energetica degli edifici, nonché da ENEA per lo sviluppo delle app Safe School 4.0 e Condomini+ 4.0, le applicazioni che misurano i consumi energetici e la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e dei condomini.