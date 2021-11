Il cloud di Atlassian tra i driver strategici per il “New Normal”

Il mercato italiano di Atlassian parla sempre più cloud, che si conferma una leva fondamentale per il “New Normal”: cresce, infatti, di oltre il 50% rispetto alla chiusura del FY21. Sicurezza, scalabilità e rapidità delle soluzioni tra gli ingredienti più apprezzati dalle aziende del belpaese, alcune delle quali, come illimity Bank, scommettono direttamente sulla nuvola senza essere passate né dalle versioni server né da quelle data center.

Dopo aver chiuso il FY21 con un ricavo superiore ai due miliardi di dollari e 60.000 nuovi clienti che si aggiungono ai 140.000 che già avevano scelto le sue soluzioni, a livello globale Atlassian ha registrato anche un primo trimestre del FY22 in forte crescita, con ricavi di 614 milioni di dollari, il 34% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A trainare la crescita dell’azienda, leader nella fornitura di soluzioni software per la collaboration e la produttività aziendale, è senza dubbio il cloud, che rappresenta ormai oltre il 50% dei ricavi di Atlassian. Un trend che non sembra risentire di alcuna battuta d’arresto, complici la pandemia e la successiva fase “New Normal” che stanno affrontando le imprese. Anche nel nostro paese, la crescita di Atlassian continua a far registrare dati a due cifre, che mostrano come le aziende italiane siano sempre più convinte della necessità di una profonda trasformazione digitale per agganciare il treno della ripresa. Nel primo trimestre del FY22, le vendite Atlassian nel nostro paese sono cresciute di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche per il mercato italiano, il cloud rappresenta il principale driver strategico, con un aumento di oltre il 50% rispetto alla chiusura del FY21 (Q4), realizzato anche grazie all’ecosistema dei partner.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Simone Pancaldi Channel Manager, EMEA South di Atlassian: «Per Atlassian l’Italia sta diventando un mercato sempre più importante, grazie soprattutto a una rete di partner solida e ampia e alla crescente richiesta di soluzioni Cloud provenienti dalle aziende italiane, che vedono nella nuvola lo strumento ideale per affrontare il “New Normal” determinato dalla pandemia. A fronte degli ottimi risultati registrati nel primo trimestre del FY22, per i prossimi tre mesi ci aspettiamo un’ulteriore crescita determinata dalle nuove licenze Cloud e Data Center, che sostituiranno in modo progressivo quelle server, di cui abbiamo annunciato la dismissione per il 2024».

illimity Bank sceglie Atlassian per la sua trasformazione digitale

Se da un lato molti dei clienti Atlassian stanno scegliendo di migrare al cloud per migliorare la sicurezza, la scalabilità e la rapidità delle soluzioni che implementano, ci sono aziende che scommettono direttamente sulla nuvola senza essere passate né dalle versioni server né da quelle data center.

È il caso di illimity Bank, Gruppo bancario italiano ad alto tasso tecnologico nato con l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. La scelta di illimity Bank di puntare fin da subito sulle versioni cloud delle soluzioni Atlassian nasce dalla volontà di mandare in pensione a livello aziendale l’utilizzo di mail, ppt e fogli excel per sostituirli con chat, ticket e pagine Confluence. Questo non solo per il team IT, ma anche per le aree aziendali con un focus specifico sulla crescita del business.

Se in un primo momento il dipartimento IT aveva proceduto da solo all’implementazione dell’applicativo Atlassian, con il passare del tempo e l’aumento del numero delle soluzioni adottate si è reso necessario il coinvolgimento di un partner, che riuscisse a rispondere alle crescenti esigenze di illimity Bank in termini di transizione digitale. La ricerca del partner per questo progetto è ricaduta su GetConnected, la BU di Gruppo Euris specializzata in Agile Transformation e Platinum Solution Partner Enterprise di Atlassian.

Grazie alla sua consolidata expertise nell’implementazione delle soluzioni Atlassian, illimity Bank ha potuto trovare in GetConnected un partner in grado di affrontare situazioni atipiche (ad esempio la migrazione Cloud to Cloud), sfruttando, oltre che sulle sue competenze, sulle potenzialità derivanti dall’utilizzo degli Add-on del marketplace di Atlassian.

Per Dario Castagnotto e Fabrizio Galletti, Account Manager di GetConnected – Gruppo Euris: «Nella collaborazione con illimity Bank abbiamo avuto il ruolo di acceleratori, andando a gestire le necessità dei team e del business, con l’obiettivo di indirizzare l’azienda verso soluzioni condivise, complete, performanti e gestibili internamente. Un approccio agile e incrementale che ci ha permesso di portare le nostre competenze a supporto della trasformazione digitale: una squadra di esperti che ha aiutato illimity Bank ad allargare l’adozione del cloud, l’integrazione con lo stack aziendale e a portare il business a bordo delle soluzioni, il tutto mantenendo alto il livello di disponibilità del servizio e rispondendo in tempi brevi alle urgenze strategiche del cliente».

Grazie al percorso di implementazione portato avanti da illimity Bank e GetConnected, l’applicativo Atlassian è divenuto uno dei più importanti fra quelli utilizzati dall’istituto di credito, il cui obiettivo ultimo è di coinvolgere un numero sempre maggiore di dipartimenti interni nell’utilizzo di queste soluzioni. Una vera e propria rivoluzione culturale auspicata dal management del Gruppo, che ne intuisce i grossi vantaggi sul piano del business.

Come concluso da Francesco Zitelli, Team Leader Collaboration Solution di illimity Bank: «L’adozione delle soluzioni Atlassian rappresenta per noi un grande passo avanti in termini di digitalizzazione dei processi aziendali. Grazie al cloud il dipartimento IT è stato sgravato da tutte le questioni relative ai rinnovi delle licenze e a quelle ben più delicate inerenti alla gestione operativa della sicurezza. Inoltre, il circolo virtuoso generato da questa trasformazione digitale va a beneficio anche del cliente finale, grazie al sensibile miglioramento della collaborazione sia fra i vari dipartimenti sia fra interno e esterno dell’azienda. Siamo certi che la collaborazione fra il nostro Gruppo, GetConnected e Atlassian si rafforzerà nei prossimi anni, permettendoci di raggiungere nuovi obiettivi di business, grazie a processi interni più agili e sicuri».

Aggiornamenti in casa Atlassian

Guardando alle soluzioni, Jira Software, Confluence e Jira Service Management risultano le più apprezzate dai clienti. In particolare quest’ultima ha fatto registrare oltre 500.000 trial in soli 6 mesi, complice anche l’inclusione di Atlassian fra le aziende visionarie del quadrante magico di Gartner dedicato agli IT Service Management. Un traguardo reso possibile grazie all’acquisizione di Mindville, azienda svedese di asset e configuration management con oltre 1.700 clienti globali, il cui ingresso nella galassia Atlassian, avvenuto nel 2020, ha rafforzato l’offerta della società australiana per il mercato ITSM.

Inoltre a febbraio 2021 è stata annunciata la disponibilità della data residency europea per le licenze cloud Standard e Premium di Jira Software, Jira Service Management e Confluence, grazie alle due cloud region europee in Germania e Irlanda. L’annuncio si è concretizzato da giugno 2021 per i nuovi clienti, mentre il passaggio per le sottoscrizioni precedenti è iniziato nel mese di ottobre.

È invece di pochi giorni fa l’inclusione di Atlassian anche nella classifica di Great Place to Work che comprende la 25 migliori aziende in cui lavorare nel 2021. Un riconoscimento che arriva in un anno che ha visto numerosi cambiamenti a livello aziendale, primo fra tutti l’assunzione di 1.500 nuovi dipendenti, che sono andati a rafforzare i vari team di lavoro dislocati nei diversi continenti.