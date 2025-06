Innovazione e digitalizzazione leve di crescita strategiche

Oggi condividiamo il commento di scenario di Marco Calzolari, Presidente e CEO di Alveo Group, sul ruolo strategico della digitalizzazione e dell’innovazione in un contesto internazionale sempre più complesso – segnato da incertezza economica, instabilità geopolitica e forte accelerazione tecnologica.

Il Presidente di Alveo Group condivide una riflessione sull’attualità e sottolinea l’importanza per le imprese di affidarsi a operatori specializzati nella trasformazione digitale, capaci di guidare percorsi di sviluppo sostenibili e orientati al lungo termine.

Buona lettura!

Digitalizzazione e innovazione: leve strategiche per competere in uno scenario globale in trasformazione

Viviamo una fase storica segnata da una complessità economica crescente. Le imprese si muovono in uno scenario internazionale caratterizzato da forti tensioni geopolitiche, instabilità economica e finanziaria, evoluzione delle dinamiche commerciali e un’accelerazione tecnologica senza precedenti. L’introduzione di nuovi dazi e, la frammentazione delle catene globali del valore, contribuiscono ad alimentare un clima di profonda incertezza.

In questo contesto, digitalizzazione e innovazione non sono più semplici strumenti operativi, ma veri pilastri strategici per garantire resilienza, adattabilità e visione prospettica. Per molte aziende, la sfida è trasformare la complessità in un’opportunità di rilancio, investendo in processi di cambiamento sostenibili e orientati al lungo termine.

Ed è proprio in questa fase che il ruolo della consulenza qualificata diventa imprescindibile. L’adozione delle tecnologie, per quanto avanzate, rischia di essere sterile se non è supportata da una visione chiara e da competenze trasversali capaci di guidare con metodo ogni fase della trasformazione. Le imprese hanno bisogno di partner in grado di anticipare le tendenze, leggere i segnali del mercato e tradurre l’innovazione in risultati concreti. Ed è per questo che diventa fondamentale appoggiarsi ad operatori specializzati in digitalizzazioni, capaci di supportare le aziende in questo percorso di sviluppo e crescita.

Crediamo che ogni percorso di innovazione debba essere disegnato sulle esigenze specifiche di chi lo intraprende, con un progetto in grado di coniugare strategia, tecnologia e sostenibilità. In un contesto che cambia rapidamente, il vero vantaggio competitivo sarà sempre più la capacità di innovare con consapevolezza.

di Marco Calzolari, Presidente e CEO di Alveo Group