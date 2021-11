Fatture in Cloud ha i servizi di pagamento integrati

Fatture in Cloud, società del gruppo TeamSystem attiva nel mercato della fatturazione elettronica, rivoluziona il mondo delle microimprese e diventa il primo gestionale in Italia con i servizi di pagamento integrati.

Attraverso il software, integrato con i servizi PIS di TeamSystem Pay abilitati dalla piattaforma tecnologica CBI Globe di CBI, di cui Nexi è partner tecnologico, oltre 500.000 microimprese potranno emettere ordini di bonifico direttamente dalle fatture, accedere alle informazioni dei conti correnti da un’unica dashboard, automatizzare l’operatività legata alla fase di incasso delle fatture e riconciliare con un solo click i movimenti finanziari.

Questo innovativo servizio disponibile all’interno del software gestionale di TeamSystem Pay è basato sulla piattaforma di Open Banking CBI Globe ed ha l’obiettivo di snellire l’operatività delle microimprese attraverso il dialogo diretto fra i vari attori dell’ecosistema bancario, eliminando tutte le fasi manuali di inserimento dati, registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile e operando secondo i più alti standard di sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Enrico Causero, General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions Gruppo TeamSystem: «Anche per le aziende di minori dimensioni acquisire agilità nelle procedure contabili e amministrative e abbattere i tempi operativi rappresenta un notevole vantaggio competitivo. Solo passando completamente ai pagamenti digitali le micro-imprese potranno compiere il definitivo salto di qualità che non solo permetterà loro di stare al passo con i propri clienti ma, soprattutto, sarà la base su cui costruire il posizionamento competitivo del prossimo futuro in un mercato che si prevede sempre più sfidante».

Per Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate Banking di Nexi: «Il nuovo accordo con TeamSystem ci consente di rafforzare i servizi che mettiamo a disposizione delle imprese italiane sfruttando le opportunità offerte dall’open banking. Anche le aziende più piccole potranno disporre di un gestionale che, oltre ad automatizzare i processi contabili, permette di emettere ordini di bonifico direttamente dalle fatture. Si tratta di uno step fondamentale nel processo di digitalizzazione delle imprese in cui i pagamenti digitali hanno ormai un ruolo centrale».