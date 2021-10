TeamSystem integra VOIspeed UCloud con Fatture in Cloud e Google Calendar

TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, annuncia che VOIspeed UCloud è pronto per essere integrato anche con il software di fatturazione online Fatture in Cloud e con Google Calendar. , società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, annuncia che VOIspeed UCloud è pronto per essere integrato anche con il software di fatturazione onlinee con

Il centralino VOIspeed UCloud è una soluzione che non si limita alla gestione della voce, bensì offre anche un evoluto servizio di chat e sofisticati strumenti per la condivisione di documenti e note, che consentono alle informazioni di viaggiare in tempo reale, a tutto vantaggio dell’efficienza, della qualità di servizio e dei livelli di soddisfazione della clientela. A tutto ciò si aggiungono poi i benefici derivanti dai miglioramenti delle modalità di lavoro dei dipendenti e collaboratori, che possono quotidianamente beneficiare delle funzionalità e degli strumenti che il centralino in cloud mette a disposizione .

Grazie alla nuova integrazione con Fatture in Cloud, i contatti presenti nella rubrica del software di fatturazione vengono caricati sul centralino e nel momento in cui si riceve una chiamata da parte dei nominativi sincronizzati, le relative informazioni provenienti dal software di fatturazione vengono immediatamente mostrate a schermo. VOIspeed UCloud, inoltre, tramite un apposito pulsante, consente anche di effettuare l’apertura diretta delle schede cliente in Fatture in Cloud.

Richiesta a gran voce da molti utilizzatori di VOIspeed UCloud e particolarmente attesa, l’integrazione con Google Calendar, invece, consente l’immediata sincronizzazione degli eventi creati dal centralino con quelli dell’organizer. La creazione di un evento con VOIspeed UCloud, ad esempio, comparirà automaticamente su Google Calendar, così come verrà aggiornata una sua modifica o un’eventuale cancellazione.

Oltre a queste due importanti integrazioni, il Centralino in Cloud firmato Teamsystem Communication si arricchisce di un’ulteriore funzionalità: l’agenda di VOIspeed UCloud diventa un’agenda condivisa tra tutti gli utenti di una stessa organizzazione e consente dall’interno dell’interfaccia grafica anche la gestione e l’assegnazione di appuntamenti di e per conto di altri utenti.

“TeamSystem Communication sta continuando a dimostrare di essere una realtà sempre pronta ad ascoltare i propri clienti e, più in generale a recepire, se non addirittura anticipare, le esigenze del mercato”, ha dichiarato Amedeo Benemia, Responsabile Canale Diretto TeamSystem Communication, che ha poi proseguito: “Le possibilità d’integrazione che offre VOIspeed UCloud, infatti, sono anche il frutto del continuo dialogo che ogni giorno abbiamo con la nostra clientela, che non si ferma al classico supporto tecnico o al pre e post-vendita, ma va oltre, col l’obiettivo è di raccogliere suggerimenti e cogliere sul nascere necessità, che poi trasformiamo in funzionalità o, come in questo caso, in nuove possibilità sul fronte delle integrazioni”.