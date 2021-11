OpenText traccia la via per le aziende che vogliono essere digitali

OpenText specialista nelle soluzioni e software di Enterprise Information Management, ha presentato, in occasione di OpenText World, la sua più estesa release di prodotto. Cloud Editions 21.4 (CE 21.4) offre nuove integrazioni, applicazioni e prodotti che aiutano le aziende ad adattarsi all’approccio al lavoro moderno, a gestire le supply chain globali, a connettersi con i clienti, a proteggere le informazioni e a ottimizzare le esperienze di sviluppo.

Come sottolineato fin dalle prime battute iniziali in una nota ufficiale da Mark J. Barrenechea, CEO & CTO di OpenText: «Le organizzazioni meglio gestite saranno definite dalla loro capacità di implementare trasformazioni guidate dalla tecnologia. Grazie a Cloud Editions 21.4 offriamo prodotti più potenti e integrazioni più profonde in applicazioni di business leader del settore, così che i clienti possano unificare, governare e sfruttare le informazioni per portare avanti queste trasformazioni».

Barrenechea ha annunciato le novità durante il keynote di apertura di OpenText World, che si è concentrato sull’importanza di essere digitali, sottolineando come OpenText abbia supportato in questo senso clienti come L’Oreal, the Academy of Motion Pictures e Penta-Ocean Construction.

Per Joselito Fong, International Civil Engineering Divisions Group, Penta-Ocean Construction: «Grazie al cloud, siamo riusciti a far crescere il nostro business in modi nuovi, creando un ambiente di lavoro moderno per dipendenti, clienti e partner. OpenText Cloud Editions accelera le nostre iniziative digitali, offrendoci strumenti, servizi e insight utili a incrementare l’agilità, favorire l’innovazione e guidare la crescita».

Barrenechea ha inoltre illustrato le innovazioni chiave di CE 21.4, sviluppate per risolvere le criticità del lavoro moderno e delle supply chain globali. Tra queste, le integrazioni Core Content con Salesforce per migliorare le vendite, la produttività e la compliance, così come le integrazioni con Microsoft Teams per connettere le funzionalità collaborative di Teams con processi di business basati sul contenuto. Una nuova offerta per i Business Network Managed Services risponde alla diffusione dei nuovi business digitali e all’esigenza di connettersi rapidamente con i propri partner commerciali.

Ecco gli highlight principali della Cloud Editions 21.4 di OpenText

Content Cloud offre gli strumenti necessari a supportare una forza lavoro distribuita, collega le informazioni di tutta l’azienda con le persone e i sistemi che le necessitano, integrandosi senza interruzioni nelle applicazioni che i dipendenti utilizzano quotidianamente.

Oltre all’integrazione con Salesforce e Microsoft 365, OpenText Core Content può sfruttare Core Case Management per impostare e coordinare processi di business complessi. Inoltre, gli utenti di OpenText Documentum possono ora beneficiare dell’integrazione con Salesforce Sales e Service Cloud, mentre Intelligent Capture ha aggiunto funzionalità di machine learning Information Extraction Engine (IEE) di nuova generazione e presenta importanti aggiornamenti per i prodotti Magellan Risk Guard, eSignature e eDiscovery.

Integrando sistemi, persone e cose, Business Network Cloud digitalizza le supply chain e aiuta le aziende a scambiare informazioni con i partner commerciali senza soluzione di continuità.

CE 21.4 offre nuove funzionalità self-service e preimpostate per consentire ad aziende di qualsiasi dimensione di integrarsi con i partner commerciali in tutto il mondo, offrendo i migliori servizi di integrazione, analisi e conformità. Inoltre, le funzionalità estese di OpenText Active Applications offrono maggiore compliance e integrazione con vendor e fonti di dati esterni, mentre la user experience riprogettata della Piattaforma IoT OpenText ottimizza l’efficienza nel processo di raccolta di insight e gestione dei dispositivi IoT.

Experience Cloud consente alle aziende di migliorare la customer experience moderna lungo tutto il customer journey grazie a funzionalità di content authoring e media production intelligenti.

CE 21.4 offre funzionalità di targeting migliorate e una personalizzazione dinamica della comunicazione e dell’esperienza cliente grazie all’integrazione tra le piattaforme OpenText Experience CDP, OpenText Exstream, OpenText TeamSite e Google Marketing. OpenText Media Management rende gli autori dei contenuti più produttivi consigliando gli asset da utilizzare per placement mirati in termini di comunicazione e siti web. Exstream abilita inoltre un’integrazione email avanzata grazie a OpenText Notifications per offrire una presenza multicanale migliorata ed estesa.

Security and Protection Cloud offre cyber resilienza proteggendo e mantenendo in sicurezza i dati, nonché un recupero veloce in caso di cyberattacchi e perdite di dati accidentali.

Nell’ambito di CE 21.4 è stato inoltre annunciato OpenText Digital Evidence Center, una soluzione basata sul cloud che aiuta gli enti esecutivi a chiudere i casi più velocemente centralizzando la raccolta, l’analisi e l’archiviazione di prove fisiche e digitali.

Inoltre, BrightCloud Threat Intelligence Service ora copre oltre 1.000 applicazioni, dando la possibilità ai partner di mettere in atto policy di applicazione cloud classificandone l’intento e di controllare gli accessi sulla base di gruppi e nomi di applicazione, nonché le azioni specifiche da mettere in atto. La soluzione fornisce inoltre punteggi reputazionali che aiutano a valutare i livelli di rischio e conformità delle applicazioni cloud.

Gli sviluppatori possono costruire, personalizzare e integrare le applicazioni in modo più veloce e smart grazie ai servizi API di Information Management di Developer Cloud.

Con CE 21.4 Developer Cloud, i servizi API sono disponibili per essere provati e acquistati in Nord Amercia, con un modello di pricing a consumo che offre agli sviluppatori la flessibilità di pagare solo per i servizi che vengono effettivamente utilizzati. Inoltre, un sito web per gli sviluppatori riprogettato offre un’usabilità migliorata, con accesso alle API di prodotto OpenText e a nuovi servizi Developer Cloud su un singolo sito web.