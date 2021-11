L’evoluzione digitale non stop

Il concetto di collaborazione tra Studio e cliente è sempre più forte con la crescita della digitalizzazione e la diffusione di strumenti tecnologici. La digitalizzazione diffusa ha portato l’autonomia allo stadio della condivisione, perché le competenze del professionista sono imprescindibili per il sano andamento della piccola o piccolissima impresa. Un esempio davvero chiaro è lo sviluppo dell’ecosistema di Fattura SMART di Wolters Kluwer Italia, un applicativo che dalla sua introduzione sul mercato ha visto salire il numero di utenze a oltre 400mila.

Fattura SMART è stata concepita fin dalla sua origine per offrire ai suoi utenti, professionisti e piccole e microimprese, la possibilità di accedere ai dati che vengono generati dalla gestione elettronica del processo di fatturazione.

Lo sviluppo naturale si è concretizzato in tutta una serie di servizi aggiuntivi intorno all’applicativo che consolidano il rapporto di condivisione e collaborazione tra professionista e impresa e che contribuiscono alla digitalizzazione, automazione e semplificazione dei processi contabili e gestionali.

Da questa galassia di servizi intorno a Fattura SMART, le SMART Skills, professionisti e imprese traggono dati utili al miglioramento gestionale dell’impresa e al rapporto con gli stakeholders in generale, clienti, fornitori, banche.

“C’è tanto da scoprire in una fattura elettronica. La trasformazione digitale della fattura non si deve limitare alla creazione, all’invio e alla ricezione. C’è di più, molto di più. Siamo abituati a leggere pochi dati di una fattura elettronica, l’intestazione, la cifra, i dati bancari. Ma in mezzo ci sono tesori da scoprire. La fattura elettronica nasconde informazioni che con l’aiuto di software e intelligenze artificiali dobbiamo estrarre, leggere e interpretare. Si chiama data mining e anche le fatture elettroniche sono miniere dalle quali estrarre dati e trasformarli in informazioni che serviranno a migliorare la stabilità sul mercato, i rapporti fra partner, con le banche e gli istituti finanziari. Dati che, come le pepite dei cercatori d’oro, emergono grossolani, ma vengono raffinati per essere tesaurizzati. È il compito dell’R&D della nostra azienda immaginare sviluppi inimmaginabili prima. Percorrere altre vie mai percorse prima” commenta Sergio Boaretto, Director Product Management, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

La continua ricerca ha portato allo sviluppo di una particolare SMART Skill denominata “Gestione beni in reverse charge”.

Per consentire la fruizione della dichiarazione precompilata IVA, è necessario l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture integrative sui beni e sui servizi in “reverse charge”, per fare un esempio servizi di pulizia, ma anche beni di elettronica, cessione rottami, servizi o subappalto edile, eccetera.

La SMART skill “Gestione Beni in reverse charge” consente agli utenti di inviare al Sistema di Interscambio la fattura integrativa sfruttando la procedura guidata e gli automatismi di cui la SMART Skill è riccamente dotata.

Nel dettaglio la SMART Skill, dopo aver segnalato proattivamente i beni che richiedono la fattura integrativa, propone una nuova fattura con i soli beni in reverse charge prepopolati e l’aliquota IVA preferenziale dell’utente. Al termine della compilazione della fattura verrà effettuato l’invio al Sistema di Interscambio. La fattura integrativa verrà collegata alla fattura principale e sarà possibile condividere il documento con il proprio Studio Professionale che riceverà le fatture direttamente nel gestionale e potrà procedere alla contabilizzazione automatica.

È la SMART Skill stessa che segnala proattivamente, a seguito dell’import della fattura di acquisto, la necessità di emettere la fattura integrativa fornendo indicazione di quali beni lo richiedono. La procedura guidata precompila poi, all’interno della nuova fattura, l’inversione anagrafica, i beni e propone l’aliquota IVA “preferenziale”. La nuova soluzione di Wolters Kluwer Italia consente, oltre all’invio al Sistema di Interscambio, la gestione degli esiti con la possibilità di correggere eventuali criticità e la possibilità di visualizzare i documenti elettronici integrativi con il documento originale direttamente collegato.

La nuova soluzione dell’ecosistema di Fattura SMART è riccamente dotata di tutorial self-service sempre disponibili.