Toner compatibili: cosa sono? Perché conviene acquistarli?

Chi utilizza una stampante ed ha quindi l’esigenza di acquistare periodicamente i relativi consumabili, dunque cartucce e toner, si sarà probabilmente imbattuto nella denominazione “toner compatibili”, i quali vengono presentati come alternativa ai toner originali, ma di che cosa si tratta? Perché sceglierli può essere una buona idea? Scopriamolo insieme!

Toner e cartucce non sono dei prodotti “universali”, ma variano da brand a brand

Anzitutto, va fatta una premessa: tutte le aziende tecnologiche che propongono sul mercato delle stampanti offrono al contempo i relativi consumabili.

Facciamo un esempio: chi possiede una stampante Samsung, un brand molto noto ed apprezzato anche per quel che riguarda altri articoli “tech”, dovrà necessariamente procurarsi dei toner Samsung, dal momento che questi consumabili non hanno caratteristiche “universali” bensì variano, appunto, da produttore a produttore.

Sebbene in una stampante Samsung non si potranno quindi utilizzare dei toner di un competitor produttore di stampanti quale potrebbe essere Canon, nulla vieta ad ulteriori aziende di produrre e commercializzare dei toner specifici per la stampante in questione.

Toner compatibili: che cosa sono?

Toner come questi dunque, per via della loro natura, non possono essere definiti “originali”, tuttavia possono comunque essere utilizzati con successo nella stampante in questione, garantendo peraltro una qualità di stampa più che soddisfacente.

Questi toner sono i cosiddetti “toner compatibili”, prodotti ormai estremamente diffusi sia nei negozi fisici che online, in e-commerce specializzati come TuttoCartucce.com si possono infatti trovare ricche sezioni dedicate ai toner Samsung di tipo compatibile, dunque reperirli in commercio è tutt’altro che complicato.

Ma per quale motivo si dovrebbero acquistare dei toner compatibili? Perché stanno divenendo così diffusi?

Acquistare toner compatibili significa risparmiare, pur garantendosi una buona qualità

La risposta è semplice: pur trattandosi, come detto, di consumabili in grado di garantire una qualità molto soddisfacente, il loro costo è di gran lunga inferiore rispetto a quelli originali.

Acquistare toner compatibili, dunque, può garantire un risparmio davvero importante nel lungo periodo, e questo vale sia per i semplici usi domestici che per le aziende, le quali sono solite effettuare quantità rilevanti di stampe e consumano quindi maggiori quantità di toner e cartucce.

Proprio per questo motivo, il livello di gradimento da parte dei consumatori che scelgono questo tipo di consumabili è ormai davvero altissimo, anche in considerazione del fatto che le società che producono questi toner stanno affinando sempre più le loro proposte, rendendole pressoché analoghe a quelle originali.

Acquistare toner compatibili non ha niente a che vedere con contraffazione e pratiche illecite

La produzione e la vendita di toner compatibili, è utile rimarcarlo, non è affatto una pratica commerciale scorretta, tantomeno poco etica.

Tali prodotti, infatti, non vengono presentati al consumatore come se fossero originali, dunque non vi è alcuna contraffazione, al contempo, come detto in precedenza, ogni azienda è libera di progettare e commercializzare consumabili destinati ad essere utilizzati in un prodotto realizzato da un’altra società, non esistendo alcuna norma che impedisca di farlo.

Anche queste, ovviamente, sono delle valide ragioni per orientarsi verso l’acquisto di questi prodotti.