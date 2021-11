Cookies: le linee Guida del Garante. Scopri il webinar gratuito

Cosa dice la bozza delle Linee guida del Garante sui cookies? Scopri cos’é cambiato e come avere un cookie banner conforme.

Il Garante italiano per la protezione dei dati ha avviato, il 10 dicembre 2020, una consultazione pubblica sulla bozza delle proprie linee guida relative ai cookie e ad altre tecnologie di tracciamento (“le Linee guida”). In particolare, le Linee guida hanno lo scopo di illustrare la legislazione applicabile alla conservazione delle informazioni oppure all’accesso a informazioni già archiviate nelle apparecchiature terminali degli utenti, nonché specificare i mezzi legali per presentare informazioni e raccogliere il consenso online degli interessati, ove necessario, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) (“GDPR”).

