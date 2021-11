Palo Alto Networks: è tempo di Next-Generation CASB

Palo Alto Networks ha presentato il primo Next-Generation CASB (Cloud Access Security Broker) del settore, alzando il livello di sicurezza SaaS al fine di contemplare gli attuali strumenti di lavoro ibrido.

Le applicazioni cloud, in particolare i moderni strumenti di collaborazione, alimentano una forza lavoro ibrida in rapida espansione, e i team IT stanno lavorando per proteggerli. Le soluzioni di sicurezza SaaS tradizionali si concentrano sulla conformità, non sulla protezione, e sono state create quando l’universo delle applicazioni era molto più contenuto e prevedibile, lasciando molti degli strumenti odierni senza protezioni adeguate. Next-Generation CASB di Palo Alto Networks aiuta le organizzazioni ad adottare in maniera sicura il SaaS, proteggendo automaticamente le nuove applicazioni, salvaguardando i dati sensibili in tempo reale e bloccando le minacce note e sconosciute con avanzate capacità di threat detection e prevention.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Anand Oswal, vice president senior of Network Security di Palo Alto Networks: «Le applicazioni SaaS sono diventate troppo importanti e popolari per adottare un approccio superficiale alla sicurezza. Le applicazioni di collaborazione rappresentano la linfa vitale della produttività della forza lavoro ibrida e remota, ma la sicurezza SaaS tradizionale non si è focalizzata su di esse o non ha tenuto il passo di questo cambiamento. Next-Generation CASB di Palo Alto Networks risolve questo problema utilizzando le ultime tecnologie, come machine learning ed elaborazione del linguaggio naturale, per rilevare nuove app e potenziali problemi di sicurezza – fornendo alle aziende un CASB moderno ed eccellente, progettato per l’ambiente SaaS di oggi».

Palo Alto Networks ha integrato Next-Generation CASB nella soluzione SASE più completa del settore, Prisma SASE, e in tutti i fattori di forma dei principali Next-Generation firewall dell’azienda per:

Visualizzare e proteggere migliaia di applicazioni SaaS in modo automatico – includendo il supporto per il maggior numero di app non autorizzate, tollerate e sanzionate del settore, comprese quelle di collaborazione.

Proteggere accuratamente i dati sensibili in tempo reale, grazie alla Data Loss Prevention (DLP) cloud di livello enterprise più completa del settore, ora dotata di machine learning (ML), riconoscimento ottico avanzato dei caratteri (OCR) ed elaborazione del linguaggio naturale.

Bloccare le minacce conosciute, sconosciute e zero-day con la piattaforma di sicurezza cloud più completa del settore, che sfrutta 15 anni di innovazione nell’analisi e nella prevenzione del malware.

Per John Grady, analista senior di ESG: «Palo Alto Networks Next-Generation CASB è un approccio aggiornato al cloud access security broker (CASB), progettato per allinearsi alle mutevoli esigenze aziendali. Attraverso le integrazioni con Palo Alto Networks Prisma SASE e i Next-Generation Firewall, Next-Generation CASB fornisce un approccio più semplice e vantaggioso al CASB, pur mantenendo ampia visibilità delle applicazioni e accurata ispezione delle minacce e dei contenuti necessari alle aziende per proteggere l’utilizzo delle applicazioni cloud».

Palo Alto Networks Next-Generation CASB sarà disponibile tramite Prisma Access 3.0, la piattaforma di sicurezza cloud più completa del settore, e tutti i fattori di forma dei Next-Generation Firewall a gennaio 2022.