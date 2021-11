Cybersecurity: per ATON IT la tecnologia da sola non basta

Per difendersi dai rischi, le aziende devono attuare soluzioni di cybersecurity personalizzate per tornare operativi in tempi brevi. Lo sostiene ATON IT, società che pone particolare attenzione alla Business Continuity per garantire il ripristino dei dati in caso di perdita con soluzioni customizzate.

Gli attacchi hacker che colpiscono le aziende crescono con una percentuale a due cifre al punto di posizionare il nostro Paese al secondo posto in Europa. Solo nel 2020 le aziende colpite da un Ransomware sono state del 31%, di queste, il 34% si è vista crittografare i propri dati perdendone la disponibilità, spessissimo avendoli ancora al loro posto, e di queste ultime il 14% ha pagato il riscatto, sperando di riaverne la disponibilità (The State of ransomware 2021).

Ed è per questo, che ATON IT pone l’accento sulla necessità di acquisire nuova consapevolezza sui reali livelli di rischio affidandosi ad esperti del settore.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Valenza, Innovation Manager di ATON IT: «Intervenire in modo strutturato sulle aree aziendali individuando quali processi attuare per tornare operativi in tempi brevi diventa fondamentale per la continuità aziendale a tutela del business dell’azienda stessa».

In tema di Backup dei dati e dei sistemi, ATON IT presenta una soluzione completa basata su tecnologia Acronis che permette di gestire in modalità Cloud o Private Cloud l’intero servizio di Backup e di Disaster Recovery as a Service, pianificando e stratificando i processi di Backup direzionandoli sia localmente che su spazi Cloud direttamente gestiti dal vendor o dal cliente. Sfruttando la tecnologia di Imaging e di Instant Restore di Acronis è possibile ripristinare l’operatività di un sistema attaccato verificando e garantendo compliant con le policy aziendali, un RPO minimo di 15’ e un failover rapido e automatico dell’ambiente di produzione.

Ancora per Alessandro Valenza: «La tecnologia, da sola, non basta. Ciò che conta è il pensiero alla base della soluzione tecnologica e il processo di produzione, supporto e commercializzazione. La selezione del partner tecnologico è alla base dei nostri processi aziendali, per garantire ai clienti le migliori soluzioni in termini di servizi e professionalità».

L’esternalizzazione dei processi di cybersecurity verso realtà che fanno di questo il proprio core business è la risposta più efficace a una crescita coordinata e collaborativa tra domanda e offerta nell’industria italiana moderna.