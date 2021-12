Desktop as a Service: c’è solo da guadagnarci

Il Desktop as a Service (DaaS) può aiutare le aziende a mettere a disposizione workspace virtuali secure e facili da preparare e, cosa non meno importante, i costi relativamente bassi dei principali provider di Daas possono far evitare alle aziende spese gravose e non gradite.

Ne è convinta Citrix, secondo cui, mentre i dipendenti abbandonano i confini dell’ufficio per svolgere la propria mansione da remoto, è sempre più importante per le aziende mettere a loro disposizione gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere al meglio la loro mansione. Preparare macchine individuali per ogni singolo lavoratore da remoto, però, può essere costoso e mettere in pericolo la sicurezza informatica dell’azienda.

Costi e benefici del Desktop as a Service

Il DaaS sfrutta la flessibilità del cloud per aiutare le aziende a risparmiare tempo e denaro mentre costruiscono le loro infrastrutture IT per supportare la loro forza lavoro da remoto.

Qui di seguito i principali vantaggi in termini di costi che fanno del Desktop as a Service una soluzione adatta alle organizzazioni che intendono modernizzare il proprio IT:

Riduce dei costi dell’hardware : L’infrastruttura di un’azienda è con ogni probabilità realizzata con una combinazione di data center on-premise e su cloud (corca l’87% delle organizzazioni utilizzano una infrastruttura basata su una combinazione di on-premise e cloud). Con il DaaS le organizzazioni possono ottimizzare le risorse che giò hanno e sfruttare ancora di più il cloud per costruire l’infrastruttura digitale dell’azienda, riducendo dosì la spesa in hardware di una percentuale che è stata calcolata pari al 56% per anno.

Razionalizza gli aggiornamenti software : Aggiornare i software e i sistemi operativi su tanti PC può richiedere molto tempo ai dipartimenti IT e può anche essere molto costoso in termini di tempo e denaro. Grazie al DaaS un service provider può gestire tutti gli aggiornamenti e la manutenzione, facendo risparmiare alle aziende tempo e risorse IT.

Migliora l'efficienza dei dipendenti : Informazioni non accessibili e problemi con l'utilizzo dei dispositivi spesso impediscono di finire il proprio lavoro nei tempi richiesti. Una connessione DaaS affidabile dà ai dipendenti accesso costante alle informazioni e agli strumenti di cui hanno bisogno aumentandola loro efficienza di circa il 5%.

Migliora l'efficienza dell'IT : il DaaS aiuta a ridurre significativamente I costi dell'IT e ne migliora l'efficienza di circa il 10%. Servono circa 8 ore per rendere un PC e il suo software operativo per un nuovo dipendente. Il Daas mette a disposizione risorse aggregate in un'unica location semplificando la configurazione in modo tale che non richieda così tanto tempo. Inoltre, l'affidabilità del DaaS e la facilità di utilizzo riducono le chiamate all'help desk del 33% e dimezza il tempo medio delle restanti chiamate.

Migliora la sicurezza: Con le infromazioni sensibili che risiedono spesso su dispositive endpoint vulnerabili, I ricavi delle aziende possono essere messi a repentaglio. Circa due anni fa, il 44% dei decision makers nell'IT pensavano che i ricavi fossero a rischio in base a quante persone richiedevano l'accesso ai dati aziendali e le procedure e agli strumenti di sicurezza attivi in quell momento. I servizi DaaS riducono questo rischio e garantiscono che i dati sono al sicuro e accessibili solo agli utenti autorizzati. Inoltre un service provider di DaaS garantisce che tutte le patch di sicurezza vengano applicate costanemtente.

In conclusione, quando bisogna decidere se optare o meno per una soluzione DaaS, i CIO dovrebbero prendere in considerazione il ritorno sull’investimento (ROI) per capire se i costi preventivati sono giustificati per la loro azienda.