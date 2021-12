Akamai e Queue-it: traffico online sotto controllo

Akamai Technologies, la soluzione più affidabile a livello mondiale per la protezione e la delivery di esperienze digitali, e Queue-it, leader nel software e nei servizi di sala d’attesa virtuale, hanno annunciato di aver stipulato una partnership commerciale a livello globale al fine di offrire alle aziende un modo intuitivo per gestire le sfide causate dai picchi di traffico sui siti web.

L’accordo offre ai clienti una soluzione facilmente implementabile in grado di controllare il traffico online, trattare i visitatori del sito in modo corretto e scalare tramite l’Akamai Intelligent Edge Platform, la piattaforma di cloud delivery più estesa al mondo.

La prima collaborazione tra Akamai e Queue-it risale a marzo 2021 con la soluzione “Vaccine Edge“, che ha aiutato governi e sistemi sanitari di tutto il mondo a gestire i picchi di traffico rilevati sui siti di registrazione delle vaccinazioni anti-COVID 19. Grazie a questa partnership, queste funzionalità sono ora disponibili per tutte le tipologie di aziende che possono gestire, in modo corretto e organizzato, i flussi di traffico nei periodi in cui i visitatori aspettano di completare una transazione.

La collaborazione tra Akamai e Queue-it consente alle aziende di integrare la sala d’attesa virtuale di Queue-it senza alterare i loro codici tramite EdgeWorkers, la soluzione per l’Edge Computing di Akamai, una scelta particolarmente interessante per i retailer online con sistemi complessi. La connessione all’edge di Akamai protegge i server back-end dalle richieste di traffico, aiutando a offrire performance migliori e più affidabili nei giorni più critici da un punto di vista aziendale. L’integrazione di EdgeWorkers viene effettuata oltre il raggio d’azione di visitatori tecnologicamente avanzati che potrebbero manipolare il codice lato client per bypassare la coda online, in modo da assicurare ai retailer un miglior accesso ai lanci promozioni e nuovi prodotti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Niels Henrik Sodemann, CEO di Queue-it: «Ora tutto è online, dai lanci dei prodotti promozionali alle applicazioni governative. La nuova partnership tra Akamai e Queue-it aiuta le principali aziende ad offrire la migliore esperienza online, indipendentemente dalla quantità di traffico registrata su Internet».

Per Shawn Michels, vicepresidente, Edge Product Management, Akamai: «Dalle recenti notizie, emerge il ruolo che l’Edge Computing può svolgere nell’esecuzione di importanti campagne online in vari modelli aziendali. Proprio come Akamai e Queue-it hanno aiutato governi e sistemi sanitari a integrare rapidamente le funzionalità della sala d’attesa per la registrazione delle vaccinazioni, qualsiasi azienda che opera online può offrire le stesse funzioni in modo semplice e sicuro su larga scala».