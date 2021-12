Cisco Italia digitalizza Sara Assicurazioni

Sempre più connessi e al passo con i tempi. Continua senza sosta la collaborazione fra Cisco Italia e Sara Assicurazioni, grazie alla quale la Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI sta compiendo il proprio cammino verso una piena trasformazione digitale. Per sostenere le esigenze di una realtà che serve oltre un milione di clienti, Cisco ha fornito a Sara Assicurazioni una infrastruttura “Carrier Grade”, assimilabile a quella che viene in genere implementata da grandi operatori di rete, con soluzioni di disaster recovery dedicate.

Questo passaggio è parte integrante di una trasformazione complessiva che ha permesso a Sara Assicurazioni di migrare i carichi di lavoro in cloud, acquisendo una velocità e una flessibilità nell’integrazione dell’IT e dei processi che prima non aveva. Ciò ha permesso di realizzare un approccio omnicanale, accelerando allo stesso tempo sia l’introduzione a catalogo di nuovi prodotti assicurativi, sia l’aggiornamento di quelli esistenti, che possono ora essere resi disponibili per la vendita nel giro di settimane, a fronte dei mesi di lavoro richiesti in precedenza.

L’ampliamento delle capacità di comunicazione e di quelle operative è stato completato con la creazione di infrastrutture di comunicazione wireless presso tutte le filiali di Sara Assicurazioni, nonché con l’adozione di un networking “software – defined” (Cisco Meraki SDWAN) che sostituisce al tradizionale approccio centralizzato la possibilità di accedere ad applicazioni e a servizi direttamente in cloud, garantendo un’esperienza d’uso sempre ottimale, anche in mobilità.

Tutto questo non sarebbe stato immaginabile senza avere alle spalle la garanzia di una cybersecurity completa, applicata a tutti i livelli, con soluzioni in grado di proteggere senza cedere a compromessi di agilità o di prestazioni. Anche in questo Cisco si è rivelata partner efficace nel percorso di trasformazione digitale di Sara Assicurazioni.

La protezione è data da misure perimetrali, servizi di identity management, autenticazione multifattore con le soluzioni Duo Security, dall’adozione dei servizi Cisco AMP per la protezione da malware e dalla fondamentale “corazza preventiva” offerta dalla piattaforma Cisco Umbrella, che individua e previene le minacce informatiche e il traffico sospetto con risorse costantemente alimentate dall’attività “investigativa” e di monitoraggio delle reti dei clienti realizzata da Talos, l’unità di threat intelligence di Cisco.

“Quando abbiamo intrapreso questo impegnativo percorso di trasformazione digitale, ci siamo messi al lavoro con l’obiettivo di diventare una Compagnia di eccellenza, che offre il miglior servizio a tutti i suoi stakeholder.” commenta il Direttore Generale di Sara Assicurazioni Alberto Tosti. “ Grazie alle scelte compiute, possiamo dire oggi di essere in vista dell’obiettivo: abbiamo rinnovato il catalogo prodotti e i processi operativi, e siamo oggi una Compagnia “desiderabile”, a cui si aspira.”

“Se un’azienda decide di intraprendere un percorso di digitalizzazione può decidere di agire in molti modi”, spiega l’Amministratore delegato di Cisco Italia Gianmatteo Manghi. “Può scegliere di partire da una specifica area su cui l’innesto del digitale è in grado di creare un ritorno immediato e risolutivo rispetto alle esigenze manifestate, oppure può adottare fin dall’inizio una visione di trasformazione organizzativa e operativa profonda, disponendosi ad esplorare le possibilità dell’innovazione tecnologica su più livelli. Quest’ultima è la strada scelta da Sara Assicurazioni”.