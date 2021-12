Equinix e DISH supportano la prima rete 5G degli Stati Uniti

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, ha annunciato una partnership con DISH per fornire servizi di infrastruttura digitale a supporto della prima rete 5G basata su Open RAN e cloud-native degli Stati Uniti.

Grazie a questa partnership, DISH avrà accesso ai data center International Business Exchange™(IBX®) di Equinix grazie ai quali potrà accelerare lo sviluppo della prima rete che offrirà connettività 5G a livello nazionale negli Stati Uniti.

L’accordo è nato a seguito dell’apertura da parte di Equinix del primo centro di tecnologia e sviluppo 5G, un incubatore unico che include una rete 5G non autonoma e completamente operativa di Nokia per testare e convalidare vari servizi 5G.

Equinix prevede che questo sistema supporterà la crescente domanda delle aziende di accelerare la propria evoluzione da imprese tradizionali a imprese digitali scalando la propria infrastruttura, adottando architetture multi-cloud ibride e interconnettendosi con partner commerciali strategici all’interno dell’ecosistema globale della Piattaforma Equinix che include oltre 10.000 clienti.

In merito alla partnership, Jon Lin, President of Americas, Equinix, ha dichiarato: “Il 5G avrà un impatto rivoluzionario sul modo in cui il mondo si connette e fa affari, ma richiede un’infrastruttura di base moderna e connessa at the edge. DISH sfrutterà il nostro ampio ecosistema di partner di reti e di cloud provider per fornire una rete 5G veloce e potente in tutti gli Stati Uniti“.