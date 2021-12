Rubrik supporta Amazon S3 Object Lock

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, un Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) e AWS Storage Independent Software Vendor (ISV) Competency Partner, ha annunciato oggi una protezione estesa contro il ransomware grazie al supporto per Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Object Lock. Amazon S3 Object Lock fornisce un modello write-once-read-many (WORM) per i dati in S3 per proteggere i clienti contro il ransomware e impedire che gli oggetti vengano cancellati o sovrascritti, per un periodo di conservazione definito dal cliente. I clienti Rubrik possono ora estendere l’immutabilità dell’archivio offerta dalla Zero Trust Data Security su Amazon S3, assicurando che i backup a lungo termine siano conservati su un servizio di storage affidabile per recuperare rapidamente dagli attacchi ransomware.

Con il continuo incremento degli attacchi ransomware, Rubrik riscontra un notevole interesse per le sue soluzioni Zero Trust Data Security grazie anche al recente annuncio della garanzia da 5 milioni di dollari relativa al recupero da attacco ransomware. Si tratta di un’ulteriore assicurazione verso i clienti, che saranno in grado di recuperare da attacchi informatici e guasti operativi utilizzando l’offerta Enterprise Edition di Rubrik.

“La combinazione tra i backup immutabili di Rubrik e l’archiviazione non modificabile di Amazon S3 offre ai clienti una solida base per la protezione contro una serie di minacce all’integrità dei loro dati di backup”, dichiara Paul Meighan, Senior Manager, Product Management per Amazon S3 di AWS. “La durata, la disponibilità, le prestazioni e la sicurezza di S3, leader nel settore, lo rendono ideale per mantenere i backup sicuri e protetti. L’integrazione di Rubrik con S3 Object Lock aggiunge ulteriore protezione contro le cancellazioni sia accidentali che dolose, che pensiamo farà una grande differenza per i clienti.”

“Viviamo in un’epoca in cui nessuna azienda può permettersi il lusso di pensare alla protezione dal ransomware come una semplice opzione”, commenta Brian Chutro, IT Manager di Pampered Chef. “Data la sofisticazione e la pervasività dei cyberattacchi di oggi, i responsabili IT devono essere proattivi e strategici nelle loro decisioni sulla sicurezza dei dati e sul cloud per aiutare a mantenere le loro aziende al sicuro. Ecco perché il nuovo supporto di Rubrik per Amazon S3 Object Lock è così importante e aiuta a proteggere ulteriormente le aziende dal ransomware. Lavorare con aziende come AWS e Rubrik aiuta a fornire la tranquillità che i team IT stanno cercando”.