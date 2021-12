Brother: sicurezza e Pull Printing per una protezione totale delle stampanti

All’indomani della pandemia, per uscire vincenti dalle nuove sfide imposte da un mercato in forte evoluzione, le aziende devono trasformarsi in compagnie data-driven che pongono al centro della loro strategia i dati. Il processo di digitalizzazione, che ha subito negli ultimi due anni una forte accelerazione, ha portato infatti alla crescita esponenziale dei dati, che di fatto sono il vero patrimonio di ogni azienda e che per questo motivo vanno tutelati da cyber attacchi e da occhi indiscreti. Da sempre pilastro di ogni attività aziendale, anche le stampanti oggi si evolvono per tutelare i dati: le stampanti e i sistemi multifunzione non sicuri infatti sono una forte minaccia per la sicurezza perché potrebbero portare alla perdita di dati strategici ma anche alla divulgazione di informazioni riservate così come si potrebbe andare incontro ad uno spreco di risorse e di budget. Grazie a Brother le aziende hanno però un modo per tutelare sé stesse e i propri dipendenti su tutti i livelli.

Tecnologia Brother per una maggiore sicurezza

Con le soluzioni Brother ogni azienda è protetta. Brother va a tutelare innanzitutto la sicurezza di stampanti e multifunzione bloccando o limitando l’accesso alle impostazioni del dispositivo fino a quando l’utente autorizzato vi accede. Dal punto di vista della protezione dei dati e dei documenti, Brother implementa dei sistemi di crittografia avanzata che impediscono alle informazioni sensibili di cadere nelle mani sbagliate mentre la rete aziendale diventa accessibile solo ad utenti autorizzati e sono previste delle soluzioni per proteggere i dati in rete, il luogo indubbiamente più sensibile.

Per finire, Brother consente una gestione e un monitoraggio ottimizzati dei dispositivi permettendo al team IT di entrare in possesso di informazioni dettagliate per un migliore controllo, monitorando costantemente l’utilizzo e i costi del parco stampanti.

Una proposta completa per una stampa protetta

Al cuore della proposta tecnologica di Brother troviamo la tecnologia Pull Printing che consente solo agli utenti autorizzati di ritirare le stampe: i documenti da stampare vanno in una coda virtuale sicura e sono stampati quando l’utente è pronto al ritiro e si trova nei pressi del dispositivo. L’utente deve autenticarsi sulla stampante e deve disporre di tutte le autorizzazioni adeguate, eliminando il rischio di documenti abbandonati e migliorando la sicurezza. Col Pull Printing solo chi manda in stampa ha accesso ai documenti, evitando copie inutili e stampe abbandonate con un impatto positivo anche sulla riduzione degli sprechi, sul consumo di energia e sul risparmio nell’utilizzo dei consumabili.

Per accedere alle funzionalità della macchina l’’utente deve autenticarsi tramite PIN o funzionalità Near Field Communication (NFC) per l’autenticazione tramite card. In questo modo la compliance ai regolamenti internazionali è garantita: con Secure Print+ di Brother le stampe sono sicure e in linea con il GDPR anche in un ambiente di lavoro condiviso.

Dal punto di vista invece del controllo del parco stampanti Brother con il software gratuito BRAdmin Professional 4 gestisce centralmente l’intero parco stampanti aziendale predisposto per la rete. BRAadmin consente di configurare facilmente e controllare lo stato delle stampanti con connettività di rete e trasferire le impostazioni salvate di un dispositivo a molteplici dispositivi.

Per finire, la tecnologia Brother protegge anche da possibili cyber attacchi e furti di dati da parte di hacker grazie alla crittografia dei dati durante la loro trasmissione in rete in stampa o scansione con i protocolli criptati TLS, SSL e SFTP.