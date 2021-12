Incidenti stradali: ci pensano Equinix e Continental

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono circa 1,3 milioni le vittime di incidenti stradali ogni anno. Gli incidenti stradali sono infatti la principale causa di morte per i bambini e i giovani adulti di età compresa tra i 5 e i 29 anni e costano alla maggior parte dei Paesi circa il 3% del loro prodotto interno lordo.

A partire da questi preoccupanti dati, le Nazioni Unite hanno fissato l’ambizioso obiettivo di dimezzare il numero globale di morti e feriti per incidenti stradali entro il 2030.

A favore di un processo di prevenzione, secondo le aziende tecnologiche, l’intelligenza artificiale e, in generale, le tecnologie alla base dei veicoli autonomi potrebbero giocare un ruolo chiave. Per raggiungere questo obiettivo, è però essenziale garantire un accesso a bassa latenza alle reti di cloud computing, così da poter elaborare i dati in modo efficiente e garantire conseguentemente una guida più sicura.

Le tecnologie impiegate nei veicoli autonomi sono infatti in grado di ridurre drasticamente l’errore umano durante la guida, che si stima essere la causa del 90% degli incidenti stradali.

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, dimostra il proprio impegno nella prevenzione degli incidenti stradali stringendo una partnership con Continental, il produttore tedesco di componenti automobilistici, per supportare la rete globale di infrastrutture dell’azienda, che è molto attiva nel settore delle piattaforme di guida autonoma. Supportati da questa rete globale, i veicoli di prova dell’Advanced Driver Assistance System (ADAS) di Continental percorrono più di 15.000 chilometri al giorno, generando e registrando più di 100 terabyte di dati.

Questi tipi di sistemi di assistenza aiutano a mantenere il veicolo nella corsia, a monitorare gli angoli ciechi del veicolo, a frenare automaticamente e persino a chiamare aiuto durante un’emergenza.

Grazie alle strutture di Equinix in tutto il mondo, questi dati vengono caricati, elaborati e resi rapidamente disponibili nel cloud, e possono essere consultati e utilizzati dagli ingegneri di Continental per scopi di test e convalida del sistema. La partnership con Equinix ha permesso a Continental di accelerare lo sviluppo dell’IA e di avvicinare l’azienda al raggiungimento della sua visione “Zero vittime, zero feriti e zero incidenti”.