IHG Hotels & Resorts porta la guest experience ai massimi livelli con Equinix

In passato, molte imprese consideravano i data center in colocation solo come un modo per ottenere spazio informatico ed energia a costi accessibili. Oggi, tuttavia, queste stesse strutture sono al centro dell’evoluzione digitale di una delle principali compagnie alberghiere al mondo, con un portafoglio diversificato di marchi distintivi che sono ben conosciuti e amati da milioni di consumatori in tutto il mondo.

Equinix, azienda di infrastrutture digitali attiva a livello globale è il partner scelto da IHG Hotels & Resorts per poter implementare un’architettura hub and spoke che consente di trasferire dati e applicazioni da una regione all’altra all’interno del proprio data warehouse aziendale. L’impatto sulla guest experience è sostanziale dal momento che ora l’azienda è in grado di offrire applicazioni e dati più vicini alle diverse regioni.

Aziende digitali: la leadership passa da data center distribuiti e interconnessi

Oggi le aziende hanno a disposizione una vasta gamma di casi d’uso digitali che le possono aiutare a prendere decisioni più informate, servire meglio i clienti, scoprire vantaggi competitivi nascosti e molto altro. Tuttavia, non possono perseguire queste opportunità in modo isolato. Hanno bisogno di interconnettersi con numerosi partner e fornitori di servizi per accedere all’infrastruttura, ai servizi e ai dati richiesti da questi casi d’uso. Farlo all’interno dei tradizionali data center on-premises sarebbe, per usare un eufemismo, una vera sfida.

Gli avanzati casi d’uso digitali che le aziende stanno perseguendo oggi non vengono infatti eseguiti in un singolo data center né presso un unico provider cloud. Richiedono invece una piattaforma composta da data center interconnessi, distribuiti tra diverse sedi core ed edge, oltre all’infrastruttura cloud pubblica di più provider. Per questo motivo, la presenza di un ecosistema di partner dinamico e la possibilità di connettersi rapidamente con questi partner sono ciò che distingue davvero un data center ad alte prestazioni da uno tradizionale.

IHG Hotels & Resorts, che gestisce oltre 6.000 strutture in tutto il mondo, è fortemente orientata a offrire un’esperienza positiva ai propri ospiti e, negli ultimi anni, ha lavorato per trasformare la propria infrastruttura IT a supporto di questo obiettivo.

L’obiettivo della partnership Equinix – IHG Hotels & Resorts è ottimizzare il servizio clienti con il networking software-defined

Di recente, la società ha lanciato l’app mobile IHG One Rewards, registrando oltre 115 milioni di clienti solo nel primo anno. L’app è pensata per offrire un’esperienza eccellente ai clienti ovunque si trovino, sia aiutandoli a prenotare il prossimo soggiorno, sia migliorando quello in corso.

IHG riconosce infatti che i dispositivi mobili dei clienti rappresentano ormai il nuovo edge della rete e che è fondamentale garantire una connettività a bassa latenza verso questi dispositivi, ovunque si trovino i clienti. Per questo, collaborando con Equinix, IHG ha implementato una soluzione di networking software-defined che consente di migliorare l’esperienza dei clienti in tutto il mondo.

Grazie a Equinix Fabric, soluzione di interconnessione virtuale, e a Equinix Network Edge, portafoglio di dispositivi di rete virtuali dei principali vendor di networking e sicurezza, IHG può oggi connettersi facilmente con partner, fornitori SaaS e cloud pubblici. Questo permette all’azienda di introdurre innovazioni rapide, senza perdere tempo a ricostruire la rete da zero.

Dichiarazioni

“L’esperienza è stata, senza dubbio, di grande valore strategico per noi, sia dal punto di vista contabile che per il contributo nella progettazione di questa nuova rete globale di nuova generazione per l’azienda, che sarà davvero la base per poter offrire qualsiasi futura applicazione o dato per la nostra compagnia”, afferma Eric Norman, Head of Infrastructure, Architecture and Innovation per Intercontinental Hotel Group. “Ci permette di integrare tutti i nostri partner, collegare tutti i nostri fornitori SaaS e tutti i nostri cloud pubblici, e siamo in grado di farlo a livello regionale. Ora che abbiamo la base di questa rete, che è software-defined, possiamo sfruttarla ed espanderla secondo le nostre necessità. Il nostro vero obiettivo è infatti capire come posso offrire, su larga scala, la migliore esperienza ai nostri ospiti”.

“Non importa con chi ci si desidera interconnettere o dove lo si vuole fare: Equinix rende tutto più semplice. Questo perché l’ecosistema comprende migliaia di cloud, provider di rete e aziende; pertanto è molto probabile che i clienti e i partner desiderati siano già presenti in Equinix. Inoltre, il nostro numero globale di data center di colocation conta oltre 270 strutture distribuite su sei continenti. Questo significa che è possibile implementare le soluzioni vicino ai partner scelti, supportando così casi d’uso sensibili alla latenza, come l’inferenza IA”, commenta Arun Dev, Vice President, Digital Interconnection Services di Equinix.