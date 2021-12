Con MicroAI Security infrastrutture critiche al sicuro

MicroAI, specialista globale nel campo delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) distribuita localmente nei nodi periferici (Edge), ha reso disponibile MicroAI Security per aiutare le aziende a proteggere dalle minacce informatiche e dagli attacchi malevoli le infrastrutture critiche, i dispositivi IoT e i sistemi produttivi industriali.



MicroAI Security adotta un approccio rivoluzionario per limitare questi attacchi, grazie alla disponibilità di un algoritmo AI integrato direttamente sui dispositivi connessi edge e negli endpoint in grado di rilevare, segnalare e visualizzare le intrusioni o le violazioni di sicurezza informatica in tempo reale. L’algoritmo insegna a un dispositivo connesso ad auto-monitorare e inviare avvisi ogniqualvolta viene identificato un comportamento anomalo.



Come sottolineato in una nota ufficiale da Yasser Khan, CEO di MicroAI: «Gli attacchi Zero Day sono avvenimenti devastanti dal punto di vista operativo, e costano alle organizzazioni anche milioni di dollari per assicurare una ripresa completa dei servizi e delle infrastrutture collegate. Purtroppo, la diffusione di questi attacchi è in continuo aumento, e MicroAI Security fornisce un approccio veramente efficace per rilevarli prima che sia troppo tardi».

Cos’è e come funzione MicroAI Security

MicroAI Security utilizza un algoritmo AI proprietario a basso impatto sia nella dimensione del codice che nei requisiti di calcolo, in modo da poter essere incorporato su quasi tutti i microcontrollori (MCU) o microprocessori (MPU) di un dispositivo collegato in rete – come motori, sensori, pompe, dispositivi medici, attrezzature di ispezione e sistemi di entertainment delle automobili. Questo approccio incentrato sul dispositivo consente una protezione delle risorse più immediata, più automatizzata e più affidabile rispetto alle soluzioni che si basano sulla connettività cloud.



MicroAI Security genera modelli intelligenti personalizzati di rilevamento delle intrusioni, che sono unici per ogni dispositivo e per ogni implementazione. MicroAI Security apprende ed elabora un modello del funzionamento normale del dispositivo, e successivamente passa in modalità inferenza per rilevare in tempo reale anomalie o intrusioni informatiche.



Sia l’addestramento che l’inferenza avvengono senza alcun intervento umano, e una volta attivato MicroAI può rilevare e identificare anche le intrusioni di sicurezza informatica più nascoste, compresi gli exploit Zero Day. Questo rilevamento rapido è supportato da flussi di lavoro intelligenti che innescano avvisi automatici e azioni di mitigazione per aiutare a minimizzare l’esposizione e i danni. MicroAI Security è in grado di rilevare e contrastare molteplici tipi di attacchi, tra cui Distributed Denial of Service (DDOS), ransomware, phishing e violazioni del cloud.