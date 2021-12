HOPEX IT: nuovi aggiornamenti da Mega International

MEGA International, azienda di riferimento per le soluzioni di Enterprise Architecture (EA), annuncia il lancio di una nuova major release dei suoi prodotti di punta, HOPEX IT Business Management e HOPEX IT Portfolio Management. Le soluzioni aggiornate forniscono un repository centralizzato per applicazioni e tecnologie, consentendo una migliore comprensione e visibilità nel panorama IT di un’azienda. Inoltre sono progettate per gestire progetti di trasformazione IT, identificare potenziali risparmi e garantire che il portafoglio di applicazioni di un’organizzazione sia allineato con la strategia aziendale.

Le nuove funzionalità HOPEX IT Business Management e HOPEX IT Portfolio Management permettono alle organizzazioni di accelerare i progetti di Enterprise Architecture con l’automazione della raccolta dei dati relativi ad applicazioni e tecnologie e nuovi contenuti di settore incorporati nella piattaforma.

Le soluzioni di Mega aumentano il focus sul business, con nuove mappe delle capacità e mappatura del customer journey, per capire quali funzionalità sono necessarie per alimentare la crescita e soddisfare le aspettative dei clienti. Inoltre offrono “smart recommendation”, basate su algoritmi disegnati per aiutare gli utenti a prendere decisioni sui progetti di trasformazione IT basate sui dati.

Un altro aspetto significativo è il monitoraggio dei progetti di trasformazione, per poterne verificare il valore utilizzando gli approfondimenti nei dashboard progettati specificamente per i CIO e gli stakeholder aziendali.

HOPEX IT Business Management e HOPEX IT Portfolio Management permettono inoltre di inventariare le risorse IT, razionalizzare le applicazioni, monitorare i rischi tecnologici e ottimizzare il portafoglio IT in relazione a costi, ciclo di vita e agilità, e di mitigare il rischio identificando le applicazioni inefficienti o di basso valore aziendale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca de Risi, Chief Operating Officer di MEGA: «Le organizzazioni devono affrontare continui cambiamenti e momenti di autentica disruption. Per rimanere competitivi, occorre essere snelli, agili e resilienti. L’azienda a prova di futuro è in grado di pianificare e adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Le nostre soluzioni supportano le imprese nella pianificazione futura attraverso la scoperta, l’automazione e le “smart recommendation” migliori oggi disponibili sul mercato. Stiamo definendo le tendenze nello spazio dell’Enterprise Architecture e siamo in prima linea nel settore, creando strumenti di EA innovativi di nuova generazione, che risolvono non solo le sfide odierne, ma anche gli ostacoli futuri che le organizzazioni dovranno affrontare».

HOPEX IT Business Management e HOPEX IT Portfolio Management agevolano e supportano la trasformazione aziendale allineando la roadmap IT ai suoi obiettivi strategici di business. Queste soluzioni offrono una user experience migliorata e accelerano i progetti di trasformazione con un approccio orientato ai risultati, che enfatizza la resilienza e costituisce la base per la prossima generazione dell’Enterprise Architecture.