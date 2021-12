Ticketcoin usa Oracle (anche a Natale) per gestire gli accessi in sicurezza

Ticketcoin, partner Oracle, è stato scelto dall’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” per fornire il servizio di bigliettazione rivolto ai visitatori di un albero di Natale da record.

In occasione delle festività natalizie, l’Associazione ha, infatti, realizzato un albero di Natale composto da 2.590 lampadine posizionate su pali piantati nelle acque del Lago Trasimeno e collegate da ben 7 km di cavi: l’albero si estende per una lunghezza di 1.050 metri per un progetto unico, pronto a concorrere al Guinness World Record.

Per gestire in sicurezza l’afflusso di visitatori in questa realizzazione così particolare, Ticketcoin ha sviluppato un’applicazione dedicata usando i servizi cloud e la piattaforma blockchain Oracle.

Con Oracle Blockchain Platform l’organizzazione riesce a controllare e certificare sia la vendita dei biglietti online sia quelli acquistati sul posto e a governare gli ingressi e le uscite dal percorso in modo da consentire il pieno rispetto delle normative anti-COVID, controllando il numero di persone presenti contemporaneamente in tutti gli spazi della manifestazione. Infatti, il percorso turistico consente di ammirare l’albero galleggiante dall’alto, ma anche di accedere a stand espositivi ed eventi organizzati durante la festività.

La soluzione in cloud di Oracle è stata scelta per flessibilità, scalabilità e facilità di apportare modifiche, dato che si tratta di gestire numeri molto importanti: la precedente edizione del 2019 aveva registrato 77.000 ingressi e quest’anno si punta a ottenere ancora più visite: tra le 5.000 e le 8.000 al giorno.

La manifestazione è aperta fino al 9 gennaio 2022 e i proventi della vendita dei biglietti saranno reinvestiti dall’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” nella piantagione di nuovi alberi di ulivo. L’albero di Natale più grande del mondo è stato allestito nel quadro della manifestazione “Luci Sul Trasimeno” in un programma sviluppato dal “Borgo Castiglione del Lago”, organizzazione riconosciuta dall’ENIT e fondatrice dell’iniziativa “I Borghi più belli d’Italia”, che raggruppa ben 330 borghi italiani.