HPE Aruba estende al cloud la segmentazione della rete

Aruba, società Hewlett Packard Enterprise (HPE), annuncia il supporto e l’integrazione di Aruba SD-WAN con AWS Global WAN, un innovativo servizio di cloud networking introdotto il 2 dicembre da Amazon Web Services (AWS) in occasione di AWS re:Invent. Questa nuova soluzione permetterà ai clienti HPE Aruba di utilizzare il framework policy-based di AWS Global WAN per creare topologie WAN avanzate con segmentazione integrata della rete perfettamente allineate al fabric di Aruba SD-WAN. Tutti i vantaggi della segmentazione di rete all’edge – nella LAN e nella WAN – possono essere estesi, quindi, da sedi principali e sedi distaccate attraverso il cloud AWS.

Le aziende utilizzano sempre più spesso il cloud per l’hosting delle loro applicazioni business: per questo, esigono la soluzione SD-WAN più moderna e flessibile possibile, che consenta di ottenere il più alto ritorno dagli investimenti dedicati al cloud attraverso migliori livelli di costo, controllo, affidabilità e prestazioni. Elemento altrettanto importante, queste stesse aziende desiderano far leva su infrastrutture cloud come la rete globale AWS per creare WAN enterprise maggiormente flessibili e sicure.

Con questa iniziativa HPE Aruba supporta la più ampia serie di integrazioni con AWS, facendo di Aruba SD-WAN il percorso preferito verso il cloud da parte delle aziende cloud-first. L’appuntamento con re:Invent di quest’anno è la terza edizione consecutiva in cui HPE Aruba è launch affiliate di nuovi servizi di rete AWS. Nel 2020 HPE Aruba aveva annunciato il supporto di AWS Transit Gateway Connect e nel 2019 HPE Aruba aveva lanciato l’automazione API-based con AWS Transit Gateway Network Manager.

Le soluzioni SD-WAN di HPE Aruba, parte integrante di Aruba ESP (Edge Services Platform), forniscono alle aziende un punto d’ingresso flessibile e sofisticato verso i servizi di rete AWS permettendo agli utenti di integrare facilmente i propri ambienti SD-WAN con un’ampia varietà di servizi ibridi e multi-cloud. L’integrazione di HPE Aruba con AWS Global WAN dà supporto completo per le casistiche di connettività cloud che estendono l’isolamento del traffico e la segmentazione di rete LAN/WAN dall’edge verso e attraverso la dorsale di rete globale AWS.

Fra i vantaggi di una segmentazione LAN/WAN con AWS Global WAN vi sono:

•maggior sicurezza di rete dall’edge al cloud: la facile segmentazione di utenti, dispositivi, applicazioni e servizi WAN in zone sicure end-to-end in conformità con policy di sicurezza predefinite, obblighi normativi ed esigenze di business si traduce in policy di sicurezza omogenee e applicate automaticamente nell’intero ambito enterprise. La segmentazione altamente granulare della LAN si traduce in segmenti di rete privata VRF-like di più ampie dimensioni che si estendono attraverso l’ambiente AWS Global WAN

•attivazione più rapida di nuove VPC per sedi distaccate e cloud: la soluzione integrata, combinata con la nuova funzione di istanziazione di VPC “one-click” di EdgeConnect, automatizza i deployment di rete eliminando la complessità associata alla configurazione manuale passo-passo di SD-WAN (tunnel IPSec, segmentazione, tabelle di routing e VRF) con AWS Core Network Policy, un processo che può richiedere molto tempo ed essere suscettibile di errori.

Le aziende possono estendere la segmentazione basata su policy della rete dal branch edge – ambiente che comprende soluzioni campus, branch, microbranch e remote worker – fino alla rete globale AWS. L’integrazione di Aruba SD-WAN con AWS Global WAN viene effettuata attraverso Aruba Orchestrator e Aruba Central, semplificando il deployment, la gestione e il funzionamento di sofisticate reti WAN attraverso AWS. Aruba Orchestrator supporta anche il deployment automatizzato “one-click” di istanze SD-WAN EdgeConnect direttamente all’interno delle VPC AWS. Questa nuova capacità di automazione è integrata in modo trasparente con il workflow per il provisioning zero-touch di EdgeConnect e semplifica ulteriormente il processo di deployment e commissionamento delle soluzioni che usano Global WAN.

“Questa nuova integrazione con AWS Global WAN cambia le regole del gioco per le aziende che vogliono massimizzare la flessibilità e ridurre la complessità operativa, rafforzando nel contempo la posizione di sicurezza nei loro deployment WAN cloud-centric”, dichiara David Hughes, chief product and technology officer di Aruba, società Hewlett Packard Enterprise. “Integrazioni come queste rivestono un ruolo importante all’interno di Aruba ESP implementando sicurezza edge-to-cloud per le aziende impegnate ad adottare un approccio Zero Trust SASE, massimizzando libertà di scelta e flessibilità nel perseguimento della loro strategia cloud”.