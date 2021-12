Log4j: 6 best practice per proteggersi

Secondo i funzionari della CISA statunitense la vulnerabilità Log4j sta mettendo a rischio “centinaia di milioni di dispositivi”. A un anno esatto dalla serie di violazioni della rete che si è verificata in rapida successione da dicembre 2020 compromettendo le identità e abusando dei privilegi per approfittare di un aggiornamento software di routine, con Log4j il mondo affronta una nuova minaccia potenzialmente di uguale proporzione o anche maggiore.

Da qui i consigli di CyberArk per ridurre i rischi di intrusione e migliorare la sicurezza aziendale attraverso sei best practice di Identity Security che ogni organizzazione dovrebbe seguire-

I dettagli su Log4j: cosa c’è da sapere sullo Zero Day

Il 10 dicembre 2021, è stata pubblicata una vulnerabilità critica all’interno di una libreria di sviluppo software open-source molto utilizzata, denominata Log4j (o anche “Log4Shell”) in CVE-2021-44228. Colpendo le versioni di Log4j da 2.0-beta9 a 2.14.1, la falla ha il potenziale per causare l’esfiltrazione di dati e/o l’esecuzione di codice remoto sui server che utilizzano questo componente per la loro funzionalità di registrazione.

Log4Shell ha rapidamente guadagnato l’attenzione globale con un impatto di enorme portata. Il software open source Log4j è onnipresente, utilizzato direttamente o indirettamente (tramite codici di terze parti) nelle applicazioni consumer e nei servizi aziendali più popolari del mondo. Al suo interno esiste una vulnerabilità RCE (Remote Code Execution) che, se non accuratamente controllata, può permettere ad un cybercriminale di inserire un codice Java arbitrario e prendere il controllo di un server target.

Secondo quanto riferito, gli attaccanti hanno iniziato a sfruttare questa vulnerabilità all’inizio di dicembre 2021 (anche se è stata inserita nel codice a luglio 2017) e hanno intensificato gli attacchi dopo la pubblicazione del CVE – che includono quelli di noti gruppi di ransomware.

Sei best practice di sicurezza delle identità per ridurre il rischio di Log4Shell

Ci sono molti modi in cui i cybercriminali possono sfruttare la vulnerabilità Log4j per scopi criminali. E, se non c’è un solo fornitore o strumento che possa prevenire completamente ogni tentativo di esecuzione del codice arbitrario, questi sono i passi che le organizzazioni possono seguire per proteggere le identità, assicurare l’accesso privilegiato e minimizzare i rischi di intrusione: