Identity Governance: Saviynt supporta i clienti Microsoft

Saviynt, fornitore di soluzioni intelligenti di identità e governance degli accessi, ha reso disponibile la versione 2021 del proprio Enterprise Identity Cloud (EIC). La release offre maggiori funzionalità di sicurezza e conformità per i clienti Microsoft, fornisce identità privilegiate end-to-end e la gestione delle connessioni attraverso una nuova integrazione Azure Active Directory (Azure AD) PIM.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Alberto Dossena Regional Sales Director per Italia, Svizzera, Grecia, Croazia e Ungheria di Saviynt: «I moderni ecosistemi aziendali continuano a modellare il modo in cui si pensa alla gestione delle identità e a come si può migliorare la sicurezza e la gestione dei rischi. La frammentazione degli accessi è in costante incremento e i clienti Microsoft richiedono capacità per una gestione più accurata degli accessi privilegiati, al fine di proteggere le risorse cloud e garantire che il perimetro delle identità sia sicuro e conforme. La nostra nuova release aiuta a minimizzare il disallineamento legato agli accessi, a ridurre i rischi sui privilegi e ad ampliare i nostri servizi che mirano a semplificare l’adozione di tecnologie di identità e accesso».

Con Saviynt gestione accurata degli accessi privilegiati

Per Sue Bohn, Vice President of Program Management for Identity and Network Access di Microsoft Corporation: «La nuova release di Saviynt dimostra il continuo impegno dell’azienda nel supportare i clienti Microsoft a risolvere complesse sfide di identità e accesso nell’era del cloud. Grazie alle migliori integrazioni con Azure AD, Azure AD PIM e Teams, i nostri clienti possono monitorare rapidamente le iniziative di sicurezza e garantire un accesso sicuro in tutto il loro ecosistema Microsoft».

Progettato su Azure AD, l’Enterprise Identity Cloud di Saviynt elimina il bisogno di più prodotti di gestione delle identità.

La release 2021 di Saviynt EIC include:

L’integrazione con New Azure PIM offre una gestione delle identità privilegiate e delle sessioni end-to-end e multicloud: Saviynt EIC estende senza soluzione di continuità le funzionalità native fornite da Azure AD PIM, che è incluso tra le funzionalità della licenza P2, per just-in-time (JIT) e accesso time-bound con una copertura più accurata degli accessi per le applicazioni connesse ad Azure AD. Consente la gestione sicura e privilegiata della sessione per il monitoraggio, il controllo e la segnalazione, in modo da ridurre il rischio di esposizione e il furto di credenziali riservate. La governance degli accessi privilegiati di Saviynt per applicazioni connesse ad Azure AD assicura una revisione coerente e un corretto dimensionamento nel tempo di ruoli e profili, per garantire la compliance.

Ulteriori funzionalità incluse nella release 2021 di Saviynt EIC:

La nuova Smart App Onboarding accelera la governance tra app, dati e workload: Mentre le organizzazioni accelerano la trasformazione verso il cloud, la proliferazione di app, le piattaforme di data collaboration e i workload IaaS spesso non vengono gestiti, introducendo difficoltà significative e rischi di sicurezza. Con questa release, Saviynt accelera l’onboarding su tutte le applicazioni e i workload con una nuova esperienza di workflow user-friendly.

Saviynt EIC 2021 è disponibile per tutti clienti Saviynt.