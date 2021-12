Il business digitale di TIBCO è da premio

TIBCO Software ha annunciato di essere stata nominata vincitrice del premio Innovation Award 2021 di Aragon Research per il Business Digitale, in riconoscimento degli sforzi rivoluzionari e consistenti dell’Azienda per lo sviluppo e la fornitura di soluzioni che aiutano le comunità a gestire in modo più efficace gli impatti della pandemia.

Lo sviluppo da parte di TIBCO del TIBCO COVID-19 Visual Analysis Hub e di TIBCO GatherSmart rispondono alle sfide per consentire il ritorno a scuola e al lavoro in modo sicuro e responsabile.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Dan Streetman, chief executive officer di TIBCO: «La pandemia ha creato, tra l’altro, un tremendo stato di incertezza per le organizzazioni e i singoli individui. In TIBCO, sappiamo come sfruttare i dati per offrire gli insight che consentono di prendere decisioni più veloci e più smart. È un onore che Aragon Research riconosca l’impatto del nostro lavoro e vogliamo condividere questo elemento distintivo con i nostri clienti, partner e le comunità che si dedicano all’utilizzo dei dati per il miglioramento delle nostre esistenze».

TIBCO ha progettato il Visual Analytics Hub per rispondere alla necessità di offrire un’analisi geospaziale e temporale della pandemia in tutto il mondo. Il Visual Analytics Hub fornisce analytics visive interattive e la modellazione data science di hotspot locali, di curve epidemiche e di riproduzione del virus, insieme allo stato delle vaccinazioni e alla loro efficacia. L’Hub comprende anche aggiornamenti alle risorse sanitarie, mobilità e impatto sul business.

Con caratteristiche uniche di brush-linking, IA incorporata e funzioni geospaziali in tempo reale rese disponibili attraverso TIBCO Spotfire, gli utenti possono marcare regioni d’interesse e stabilire la progressione epidemica nelle comunità locali, oltre a nearcasting di casi e progressione del virus. Queste analisi spaziali e temporali aiutano nello studio degli effetti del virus e nella pianificazione delle risorse a livello locale e regionale.

TIBCO GatherSmart coadiuva governi, organizzazioni e scuole nell’ottimizzare il ritorno delle persone ai luoghi di lavoro e di studio in modo sicuro ed efficace. Realizzato in alcuni giorni da TIBCO LABS sulla piattaforma cloud TIBCO Connected Intelligence, consente a un’organizzazione di automatizzare la cattura dei dati e la presa di decisioni secondo le proprie policy e linee guida. TIBCO offre GatherSmart gratuitamente ad aziende con meno di 50 dipendenti e a pagamento ad aziende di dimensioni maggiori.

La soluzione si può utilizzare attraverso un’applicazione mobile su cloud, che raccoglie dati in modo sicuro e fornisce informazioni circa la possibilità di un individuo di tornare in presenza, fornendo al contempo visibilità in tempo reale su eventuali rischi per impiegati, studenti e ospiti.

Il premio di Aragon è un riconoscimento ai vendor che utilizzano la tecnologia in modo visionario non solo per adattarsi ai cambiamenti del mercato, ma anche per rivoluzionare (disrupt) in modo attivo e informare il modo in cui i loro mercati si evolveranno.