AlmavivA sceglie l’innovazione di AWS

AlmavivA ha annunciato il consolidamento della collaborazione con Amazon Web Services (AWS) al fine di accelerare ulteriormente la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e dei clienti del settore privato in Italia. AlmavivA collaborerà con AWS per mettere i servizi AWS a disposizione di tutte le società del gruppo AlmavivA.

La società utilizzerà servizi avanzati di machine learning (ML) tra cui: Amazon SageMaker, il servizio AWS che aiuta i data scientist a creare, addestrare e implementare rapidamente modelli di machine learning; Amazon Connect, una soluzione di contact center cloud omnicanale di AWS facile da usare, altamente scalabile e conveniente che aiuta le aziende a fornire un servizio clienti di qualità superiore tramite voce, chat e task a un costo inferiore rispetto ai sistemi di contact center tradizionali; e infine i servizi AWS IoT, per sviluppare soluzioni innovative sia per il settore pubblico sia per quello privato nell’ambito dei trasporti, della finanza, dell’assistenza sanitaria e della sicurezza informatica.

AlmavivA collabora con AWS dal 2017

Negli ultimi anni, AlmavivA ha acquisito esperienza nella migrazione e nella gestione di migliaia di ambienti cloud e ha ottenuto lo status di AWS Advanced Consulting Partner, AWS Government Competency Partner e AWS Security Competency Partner.

Nel 2020, AlmavivA ha gestito la migrazione ad AWS di Moova, la piattaforma AlmavivA di mobilità integrata, modulare e seamless, in grado di connettere diverse modalità di trasporto in un unico e avanzato framework tecnologico per una mobilità veloce, interconnessa e flessibile. La migrazione ha reso Moova più sicura, flessibile e affidabile. Quest’anno AlmavivA ha lanciato una nuova soluzione basata su AWS Outposts per il Polo Strategico Nazionale (PSN) italiano, la nuova strategia cloud del Governo italiano. AWS Outposts è un servizio completamente gestito che offre ai clienti l’accesso all’infrastruttura, ai servizi, alle API (Application Programming Interface) e agli strumenti AWS praticamente da qualsiasi data center o struttura in co-ubicazione per un’esperienza ibrida uniforme.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonio Amati, Direttore Generale della Divisione IT di AlmavivA: «La collaborazione con AWS ci consente di raggiungere risultati eccellenti in relazione con il nostro obiettivo primario: l’innovazione digitale. Stiamo mettendo i servizi AWS a disposizione di tutti i gruppi in modo da seguire al meglio i nostri clienti che stanno modernizzando le proprie attività. La tecnologia AWS ci offre gli strumenti necessari per creare una nuova generazione di soluzioni volte a rispondere alle sfide e alle esigenze dei nostri clienti».

Per Isabella Groegor-Cechowicz, Vice Presidente di EMEA Public Sector presso AWS: «È un piacere sostenere ulteriormente AlmavivA nel suo intento di modernizzare la pubblica amministrazione e i clienti privati in Italia. Creando soluzioni e servizi sicuri e innovativi su AWS, AlmavivA e i suoi clienti saranno in grado di far progredire ulteriormente la digitalizzazione del Paese a beneficio delle organizzazioni del settore pubblico e dei cittadini».