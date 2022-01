Enti locali più sicuri con Sababa e 3PItalia

Sababa Security S.p.A., primario fornitore di cyber security italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto con 3PItalia S.p.A. – Concessionario di servizi rivolti alla Pubblica Amministrazione in Partenariato Pubblico Privato (PPP) – un accordo di partnership per fornire ai comuni italiani e agli enti locali, gestiti in concessione da 3PItalia, servizi innovativi di cybersecurity.

L’accordo prevede la fornitura delle soluzioni MDR e XDR di Sababa Security, al fine di garantire un monitoraggio costante 24×7 della sicurezza degli endpoint e della rete degli enti locali aderenti alle attuali e future concessioni di 3PItalia. L’offerta congiunta permetterà di integrare i servizi delle due realtà anche con le soluzioni di terze parti già in uso all’interno delle infrastrutture degli Enti Comunali, con l’obiettivo di proporre alle amministrazioni pubbliche un supporto professionale avanzato capace di gestire un’azione immediata in caso di anomalie, una rapida individuazione di possibili attacchi cyber ed un’assistenza costante nel contenimento e nella risposta agli incidenti, eseguendo per essi, la ricerca alle cyber-minacce prima che queste possano causare danni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessio Aceti, fondatore e Amministratore Delegato di Sababa Security: «Per i comuni di piccole città e paesi, è spesso complicato gestire i prodotti di cybersecurity. Pur acquisendo moderne tecnologie di sicurezza, non hanno sufficienti risorse per gestirle correttamente. Le minacce attuali, come ransomware o phishing, richiedono un monitoraggio costante e continuo 24/7, molto difficile da gestire internamente. Con questa partnership, diamo alle pubbliche amministrazioni la possibilità di proteggere le loro infrastrutture con un’offerta su misura, incentrata sul monitoraggio avanzato della sicurezza dei loro asset».

Per Carlo Ghezzi, Amministratore Delegato di 3PItalia: «La collaborazione con Sababa Security rientra nella visione di 3PItalia che mira a creare alleanze strategiche con le migliori e più innovative realtà imprenditoriali italiane al fine di accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione locale e del nostro Paese. I servizi offerti da Sababa rappresentano uno strumento essenziale per accompagnare le pubbliche amministrazioni, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, in un processo di progressiva consapevolezza del quadro di azioni e processi da mettere in campo per la messa in sicurezzadei propri asset. La partnership con Sababa rappresenta inoltre una risorsa strategica per la scalabilità del modello dei Centri Servizi Territoriali a supporto dei piccoli comuni in vista dell’attuazione della strategia di trasformazione digitale promossa dal PNRR. Mai come in questo momento, a fare davvero la differenza sarà la rapidità di esecuzione, nel portare soluzioni efficaci e pronte all’uso direttamente sulle scrivanie dei nostri sindaci».

Data la crescente sensibilità al tema dell’awareness, oltre alle soluzioni di security monitoring, l’accordo prevede la fornitura di Sababa Awareness – una piattaforma di formazione online, volta a ridurre al minimo eventuali rischi cyber provocati da errori umani. Oltre a moduli di formazione brevi e interattivi, che ricoprono una vasta gamma di argomenti, la piattaforma fornisce regolari simulazioni di attacchi phishing per preparare gli utenti a riconoscerli ed a reagire correttamente.