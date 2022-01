SAP e Sistema Italia insieme per fare rete nel digitale

SAP Italia ha aderito all’iniziativa di Sistema Italia, un ambizioso progetto che permette alle aziende italiane di promuovere prodotti e servizi su una piattaforma digitale facilitando networking e collaborazioni. L’evento, online dal 3 gennaio al 3 marzo 2022, prevede due anime: una sezione dedicata alle imprese che offre la possibilità di mettersi in contatto con nuovi potenziali clienti, creare networking e amplificare il proprio business e una dedicata alla formazione con interviste ai leader delle aziende più importanti che operano in Italia.

In un contesto in cui la crisi sanitaria ed economica che ci ha colpito da quasi due anni ha evidenziato da un lato l’importanza della digitalizzazione e dall’altro quella di fare rete, le imprese devono diventare “intelligenti” facendo leva sul digitale per trasformare i loro processi ed essere in grado di reagire rapidamente a nuove sfide difficilmente prevedibili o ai ritardi nella supply chain. Ma in un mondo sempre più connesso e globalizzato, nessuna organizzazione può permettersi di agire in modo indipendente e isolato: il valore e la capacità di riprendersi sono infatti strettamente legati alle interconnessioni che si sono riuscite a creare.

Per sostenere questo cambiamento e promuovere un nuovo approccio per modelli di business sempre più connessi e in rete, l’ecosistema digitale che si vuole creare è cross industry, aperto a tutte le aziende interessate: per dare vita a nuove, vincenti, partnership è infatti sempre più importante guardare oltre i confini dei propri settori.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia: «Ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dagli ambiti di attività, è inserita all’interno di un sistema sempre più globalizzato, che influenza e da cui viene influenzata. Come SAP siamo orgogliosi di essere partner di questa iniziativa che ci permette di aiutare le aziende italiane a creare nuovi potenziali clienti e nuove opportunità, senza dimenticare quella che considero una delle lezioni più importanti della pandemia: business e sostenibilità sono ormai indissolubilmente legati. Apparteniamo a un unico pianeta con risorse limitate, che è necessario salvaguardare. I clienti esigono trasparenza e risposte dalle organizzazioni in merito al loro impegno per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e solo le imprese che integreranno la sostenibilità nelle loro strategie e collaboreranno con il loro ecosistema su questi obiettivi ne usciranno vincenti».

Tra i protagonisti di Sistema Italia anche il Gruppo Stellantis che, come spiega Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy: «Ha come vocazione, da sempre, quella di mettere in relazione le aziende e i potenziali clienti sul territorio, e per questo abbiamo sviluppato e promosso un tool capace di ampliare le occasioni di contatto sfruttando il mondo digitale. Attraverso Sistema Italia potremo fare sistema, intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera, sviluppare insieme relazioni proficue e profittevoli e veicolare in modo chiaro messaggi importanti circa la nostra visione e sul futuro del nostro business. Puntiamo all’eccellenza e abbiamo la missione di guidare la transizione energetica mettendo a disposizione le nostre migliori risorse umane e tecnologiche. Qui parliamo al mondo B2B perché è un mondo particolarmente reattivo, capace di anticipare le tendenze del mercato dei privati. Oggi ridurre le emissioni è un impegno prioritario che riguarda tutti, e l’elettrificazione è una risposta sostanziale».

È possibile conoscere le aziende che hanno aderito alla fiera e partecipare a questo link: https://sistemaitaliaforbusiness.it/.