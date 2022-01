Ivanti: ecco qual è la più grande sfida per i dipartimenti It

Ivanti, fornitore della piattaforma di automazione Neurons che rileva, gestisce, protegge e supporta gli asset IT dal cloud all’edge, presenta i risultati di un recente sondaggio condotto sui professionisti IT, secondo cui tenere il passo con la trasformazione digitale (32%) e trattenere in azienda i talenti nei ruoli tecnici (26%) sono le sfide maggiori che le proprie organizzazioni devono affrontare. Inoltre, secondo il 61% degli intervistati, i dipartimenti IT sono fondamentali per la crescita di un’organizzazione e per la strategia di business. Tuttavia, nonostante il grande supporto dei responsabili IT, il 72% degli intervistati ha riferito di aver perso alcuni membri del team, con il 41% che attribuisce la causa ad un carico di lavoro troppo elevato.

Gli altri motivi includevano:

Aspettative poco realistiche riposte sul team (34%)

Mancanza di supporto esecutivo (32%)

Il lavoro a distanza non era una possibilità (28%)

Esitazione da parte della dirigenza nell’adottare l’automazione (26%)

Mancanza della corretta tecnologia per svolgere efficacemente il proprio lavoro (24%)

Nel sondaggio è emersa una discrepanza fra C-Suite/Vice Presidenti e Manager/Direttori, dimostrata dal fatto che per il 19% dei primi e per il 27% dei secondi, i dipartimenti IT sono visti solo come un centro di costo.

La pandemia ha accelerato l’adozione di modalità di lavoro da remoto, con i due terzi dei decision maker (67%) che ha dichiarato di aver accelerato i propri piani di sviluppo o aumentato l’adozione di servizi IT automatizzati. In questo contesto è emerso che solamente l’1% dei decision maker ha già implementato l’adozione di queste soluzioni. Attualmente, nell’Everywhere Workplace i dipendenti richiedono di collegare molteplici dispositivi alle reti, ai dati e ai servizi aziendali, generando una grande pressione sui team IT che potrebbe essere alleviata implementando dei servizi automatizzati. Il 55% degli intervistati dichiara che i processi IT automatizzati fanno risparmiare ai dipartimenti 1-8 ore per ciascuna richiesta di servizio. Di fatti, nelle organizzazioni dove oltre il 50% dei medesimi è automatizzato, il tempo risparmiato per ogni richiesta ha raggiunto più di 16 ore.

“I dipendenti lavorano in modo differente rispetto agli anni precedenti, e continueranno a farlo anche in seguito alla pandemia”, ha affermato Nayaki Nayyar, President e Chief Product Officer di Ivanti. “I carichi di lavoro e la pressione riposti sui team IT è destinata ad aumentare. L’unico modo per attenuare almeno in parte queste pressioni, riuscendo a trattenere i talenti tecnici, consiste nell’implementare l’automazione nei servizi IT per permettere ai membri del team di concentrarsi sulle attività che fanno progredire l’azienda.”

Le organizzazioni con più del 50% di servizi IT ritengono il dipartimento IT come fattore cruciale per la strategia di crescita e per lo sviluppo del business dell’organizzazione (74%), dimostrando il valore dell’automazione. Di questi, solo il 32% ritiene che il team esecutivo consideri il reparto IT solo per la risoluzione di eventuali problemi, rispetto al 47% di tutti gli intervistati.

Le attività di routine consumano le risorse IT e i service desk, impedendo ai membri del team di dedicarsi a progetti strategici di maggiore impatto. Ogni minuto risparmiato corrisponde a 60 secondi che possono essere utilizzati per riassegnare le risorse a progetti strategici e innovativi e a nuove importanti sfide di business. L’automazione semplifica la gestione di ambienti ibridi complessi, automatizzando infrastruttura, cloud e processi di automazione per supportare le diverse attività.

Ivanti ha intervistato 250 professionisti IT aziendali in America del Nord, nei paesi APAC e EMEA nel periodo agosto-ottobre 2021.