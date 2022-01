Trend Micro è Gartner “Customers’ Choice”

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, comunica di essere stata inserita all’interno del prestigioso quadrante “Customers’ Choice”, nell’ultimo report Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” dedicato alle piattaforme di protezione endpoint. Secondo l’analisi circa il 93% dei clienti, su 340 recensioni complessive, raccomanderebbe le capacità di Trend Micro.

“Gli endpoint sono un campo di battaglia chiave per le minacce informatiche, ma i responsabili IT nel momento in cui devono scegliere una strategia di difesa si trovano ad affrontare un mercato saturo, che complica il processo decisionale”. Ha affermato Lisa Dolcini, Head of Marketing di Trend Micro Italia. “È in questi casi che i report come quello di Gartner possono offrire un valore straordinario. Una piattaforma di sicurezza informatica può essere forte solo quanto l’assistenza clienti. Ringraziamo ancora una volta i nostri clienti per il loro prezioso feedback estremamente positivo”. Il report “Voice of the Customer” include prospettive e recensioni dettagliate di singoli clienti, che si concentrano sulle esperienze dirette di implementazione e funzionamento di una soluzione. Vengono presi in considerazione solo i fornitori con 20 o più recensioni, pubblicate da aziende clienti con un fatturato superiore ai $50 milioni. Le recensioni sono state raccolte in un arco temporale di 18 mesi.

Trend Micro ha ottenuto una valutazione di 4,6 su 5, punteggio fornito da 340 recensioni complessive, con il 71% di queste che ha assegnato cinque stelle, mentre il 26% ha assegnato quattro stelle. Le valutazioni riguardano la capacità del prodotto, l’esperienza di vendita, l’esperienza di distribuzione e l’esperienza nel supporto.

Questo report fa seguito al 2018 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’, nel quale Trend Micro era sempre stata nominata come azienda “Customers’ Choice”.

Trend Micro Apex One ha ridefinito la sicurezza degli endpoint grazie a una vasta gamma di funzionalità, fornite da un singolo agent e distribuite in ambienti SaaS e on-premise.

Queste includono:

Rilevamento e risposta automatizzati supportati da una combinazione intergenerazionale di tecniche di difesa dalle minacce, incluso il patching virtuale basato sull’intelligence Zero Day Initiative

Rilevamento e risposta integrati tramite Trend Micro Vision One per una XDR senza rivali

Protezione all-in-one da un singolo agent per ridurre il carico di lavoro e minimizzare i costi dei team di sicurezza IT

Trend Micro è stata anche nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms 2021

Il report, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Endpoint Protection Platforms è disponibile a questo link