VMware SASE per i clienti di BT

VMware ha annunciato un accordo con BT, uno dei principali communication service provider globali, per offrire ai clienti multinazionali più scelta e flessibilità nel modo in cui abbracciano un approccio cloud-first alla rete, alla sicurezza e all’edge computing.

Secondo i termini dell’accordo, BT offrirà ai propri clienti VMware Secure Access Service Edge (SASE) come un servizio gestito globale, combinando le ampie capacità di rete e la profonda esperienza di sicurezza di BT con la tecnologia VMware.

Il lancio del servizio gestito da BT si basa sulla forte partnership tra le aziende. BT offre già un servizio gestito basato su VMware SD-WAN.

Il nuovo servizio gestito aiuterà i clienti ad accelerare la trasformazione digitale fornendo ai dipendenti, ovunque si trovino, un accesso flessibile, più sicuro e affidabile alle applicazioni e ai servizi basati sul cloud distribuiti in cloud pubblici e privati, SaaS o nell’Edge. Supporterà l’adozione delle più recenti tecnologie digitali, come l’IoT, e abiliterà modalità di lavoro come il modello ibrido.

Come parte del servizio gestito dall’ecosistema del singolo fornitore, BT fornirà un supporto completo end-to-end attraverso il networking e la sicurezza, proteggendo l’accesso ad applicazioni e dati attraverso cloud privati, ibridi e multi-cloud. Questo eliminerà la complessità per i clienti che adottano un approccio SASE completo e sarà particolarmente interessante per coloro che cercano di trasformare sia le operations di rete che di sicurezza.

La soluzione completa SASE di VMware, fornita nel cloud, riunisce:

I vantaggi in termini di prestazioni di rete di SD-WAN

Servizi di sicurezza integrati erogati dal cloud

La capacità di supportare le moderne applicazioni distribuite, che beneficeranno tutte dell’intelligenza artificiale per le operations IT, o AIOps, per una più rapida risoluzione dei problemi.

Queste capacità saranno fornite come servizio da una rete globale di oltre 150 punti di presenza (PoP) distribuiti da VMware e dai suoi partner fornitori di servizi SASE. BT affiancherà i suoi PoP di rete ai PoP di VMware, in modo che i clienti abbiano un’esperienza utente finale sulla piattaforma VMware migliorata.

Il nuovo servizio VMware SASE gestito da BT sarà lanciato con caratteristiche che includono il filtraggio degli URL, il cloud access security broker (CASB) in linea per proteggere l’attività degli utenti, il filtraggio dei contenuti per ridurre le superfici di attacco e l’ispezione dei contenuti per proteggere dagli attacchi malware.

Per i clienti che vogliono adottare stili di lavoro ibridi, BT fornirà VMware Secure Access. Questo servizio di accesso alla rete zero-trust permette solo ai dispositivi fidati e ai lavoratori da remoto di accedere alle applicazioni aziendali ospitate in loco o nel cloud.

VMware e BT prevedono di lavorare insieme per introdurre nuove funzionalità al servizio gestito nei prossimi mesi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Scott Cowling, Director, Software Defined Networks di BT: «Molte organizzazioni stanno implementando il cloud networking con la tecnologia SD-WAN. VMware SASE porta questo approccio al livello successivo con un’architettura che consente la fornitura di servizi di rete, sicurezza e calcolo di bordo dal cloud. Il lancio della nostra soluzione gestita VMware SASE aiuterà i clienti ad affrontare le sfide della rete e della sicurezza senza soluzione di continuità come un tutt’uno».

Per Craig Connors, vice president and general manager della divisione SASE di VMware: «I service provider come BT hanno modernizzato le proprie reti per poter offrire una nuova categoria di servizi ai clienti aziendali. SASE è emerso come il modello per la rete e la sicurezza moderna, e siamo lieti che BT abbia scelto VMware SASE per semplificare il percorso multi-cloud dei propri clienti».