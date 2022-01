Innovazione tecnologica e sport: come è cambiato il calcio digitale negli ultimi anni

Negli ultimi 30 anni anche lo sport ha subito una rivoluzione determinante sotto diverse prospettive dovuta all’innovazione tecnologica e al processo di digitalizzazione che ha prodotto in ogni settore e nella vita quotidiana. Dalla fruizione delle gare fino alle notizie, dagli allenamenti fino alle cure mediche, ogni settore ha assunto nuovi strumenti innovativi che consentono di ottenere un risultato in tempi più stretti rispetto al passato. Ecco come è cambiato il calcio digitale negli ultimi anni a seguito dell’innovazione tecnologica nello sport.

Le piattaforme di scommesse

Oggi per seguire le quote delle scommesse Serie A basta accedere alle piattaforme come Betfair promozioni che costituiscono anche un ampio catalogo di dati, statistiche e risultati live delle gare in diretta. I siti di scommesse hanno rappresentato la più grande rivoluzione ludica (e non solo) dai tempi del Totocalcio, dal 1998 in Italia è possibile scommettere su gare singole, questa modalità fu inaugurata in onore dei Mondiali di Francia.

Lo streaming online

In principio fu la televisione satellitare a consentire di mettere piede in campo durante le partite, in diretta attraverso lo schermo con una parabola e un semplice abbonamento, oggi la situazione si è evoluta fino al punto di poter guardare le gare di calcio e qualsiasi altro sport sullo smartphone, su un tablet e sul proprio pc. Lo streaming online ha messo in contatto gli sportivi con il campo da qualsiasi postazione, non serve più stare seduti davanti alla tv ma basta una semplice connessione a internet e un hardware.

Le news e le partite in diretta

Grazie alla connessione internet è possibile consultare dati statistici in qualsiasi momento, finisce l’era in cui tv e quotidiani avevano il monopolio sui dati e il web diventa la più grande enciclopedia sportiva disponibile liberamente a chiunque sia colto da curiosità o ami i dettagli numerici dei risultati.

Grazie al web è possibile seguire le partite in diretta senza dover necessariamente guardarle, i siti di scommesse sono diventati ben presto anche piattaforme di news che rivelano le ultime notizie in tempo reale su squadre e campionati di tutto il mondo.

Sistemi tecnologici di ultima generazione per allenarsi e curare gli infortuni

I droni per visionare i movimenti dei giocatori schierati in campo dall’alto, le ultime tecnologie mediche che consentono di tornare in campo dopo poco tempo quando un giocatore si infortuna, le biotecnologie per curare lesioni e fratture, monitorare lo stato di miglioramento degli infortuni e la salute dei giocatori, tutto ciò ha a che fare con la tecnologia. Dal punto di vista medico e sportivo, l’innovazione tecnologia ha consentito di abbreviare i tempi di recupero e migliorare le soluzioni tattiche durante gli allenamenti.

Come è cambiato il mondo dei tifosi

Potrà sembrare un argomento di secondo piano, invece è fondamentale proprio perché ha donato nuova linfa vitale al calcio live, quello negli stadi. Oggi i tifosi possono acquistare il biglietto di una partita, prenotare la trasferta e il mezzo di viaggio, semplicemente con un clic. Finisce l’era della fila ai botteghini, alle stazioni e nelle agenzie di viaggio.