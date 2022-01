Test automation: Citel si allea con Tricentis

Citel Group, Innovation Company specializzata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale che abilitano la trasformazione digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione, è diventata partner di Tricentis, azienda austriaca specialista mondiale nei servizi e nelle tecnologie legate all’automazione del testing applicativo.

Con questa partnership, Citel Group rafforza la propria Test & Quality Factory, mettendo a disposizione dei clienti competenze e strumenti di test automation e continuous testing avanzati, in grado di accelerare e ottimizzare i processi di collaudo del software, riducendo il rischio aziendale. Il tutto seguendo i più alti standard di qualità e in accordo con l’evoluzione tecnologica degli ambienti di sviluppo, delle architetture e delle metodologie del ciclo di produzione delle applicazioni.

Punto di forza di Tricentis è l’approccio totalmente automatizzato, codeless e guidato dall’Intelligenza Artificiale, che permette di velocizzare la realizzazione di software sicuri, riducendo i costi e migliorandone la qualità. Ne è un esempio Tosca, la suite di test end-to-end di Trinceris, nata per testare e valutare software mission-critical e basata su una solida infrastruttura metodologica value-base.

L’utilizzo di Tosca renderà i managed services di Citel Group in ambito testing ancora più efficaci e performanti, perché la suite di Tricentis permette di aumentare significativamente la produttività dei test di non regressione.

Citel Group e Tricentis: un nuovo approccio al test del software

Come sottolineato in una nota ufficiale da Valerio D’Angelo, CEO di Citel Group: «I servizi di test automation e continuous testing sono requisiti fondamentali per fornire software di elevata qualità al mondo business e consumer in un mercato dinamico e competitivo come quello delle applicazioni e dei servizi digitali. Per questo, siamo lieti della partnership con un’eccellenza mondiale del settore come Tricentis, che ci permetterà di supportare ancora più efficacemente i nostri clienti nel loro percorso di trasformazione digitale».

Per Yigal Elstein Vice Presidente Sales EMEA di Tricentis: «Tricentis è entusiasta di collaborare con Citel Group per fornire ai clienti le migliori soluzioni di test automation. Insieme, stiamo offrendo un nuovo approccio al test del software che consente ai clienti di accelerare notevolmente la propria trasformazione digitale e aumentare la velocità di delivery del software, riducendone i costi e migliorandone la qualità».