Regione Veneto dice addio al nastro e protegge il backup con Rubrik

Rubrik, la Zero Trust Data Security, è stata scelta da Regione Veneto per evolvere la gestione dei dati e il backup.

Il Veneto è una regione del nord-est dell’Italia con una popolazione di quasi 5 milioni di abitanti in cui viene prodotto circa il 10% del PIL nazionale. Recentemente, la Regione Veneto ha intrapreso un importante processo di razionalizzazione delle infrastrutture IT, anche grazie all’adozione del cloud computing. Tale processo – già in corso per quanto riguarda l’infrastruttura IT regionale – punta alla progettazione e alla realizzazione in ambito regionale di almeno una struttura candidata a diventare Polo Strategico Nazionale.

Matteo Scarpa, P.O. Convergenza e Modelli Architetturali per i sistemi ICT, di Regione Veneto. “Durante l’implementazione di questo nuovo approccio al backup, durato quasi un anno, abbiamo sostituito completamente la nostra tape library, riducendo notevolmente il consumo energetico e risparmiando un considerevole spazio nel data center, pari a circa 12mq. Questa evoluzione ci ha concesso di gestire il backup di tutti i dati regionali, con una maggiore flessibilità e la possibilità di scalare senza nessun problema”.

Prima di Rubrik, il sistema di backup di Regione Veneto era principalmente basato sul nastro ed era difficile e complesso da usare. “Nel 2018 è stato intrapreso un processo di miglioramento decisivo dell’infrastruttura basato su piattaforma Nutanix, motivo per cui cercavamo una soluzione che potesse dialogare senza affanni con il nuovo ecosistema”, aggiunge Matteo Scarpa.

Con l’obiettivo primario di eliminare il nastro, ridurre la complessità e proteggere in maniera più efficiente ed efficace i dati, Regione Veneto cercava una soluzione moderna di data management che potesse scalare rapidamente con il cambiare delle esigenze dell’ente.

“Una delle caratteristiche che più ci interessava era quella di gestire nel modo più completo e dettagliato il backup e il recovery, e la soluzione di Rubrik ci consente proprio di gestire in piena autonomia ogni aspetto del backup. Molto interessante anche l’implementazione di Polaris Radar che in diversi casi ci ha segnalato potenziali minacce, tutte analizzate e bloccate prontamente” conclude Matteo Scarpa

Ulteriori benefici includono:

· Introduzione della Zero Trust Data Management platform: “Tutti i dati sono crittografati e conservati all’interno del FS immutabile di Rubrik, a garanzia di compliance rispetto al GDPR”

· Risparmio di tempo, sia per l’implementazione che per il recupero: “Configurare un nuovo backup è semplice e veloce, basta assegnare la tipologia di SLA che vogliamo ottenere. Il tempo delle operazioni di restore si è ridotto sensibilmente passando da ore a minuti tramite le opzioni di live-mount delle VM e dei Managed Volume”

· Riduzione nel TCO: “Si è passati da alimentare una libreria da 4 frame a 6U Rack”

· Protezione dal ransomware: “Grazie a Polaris Radar abbiamo ricevuto corrette segnalazioni di anomalie di backup, scoprendo sia attacchi ransomware che la presenza di elementi di Shadow IT”