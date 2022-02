Citrix verrà acquisita da Vista Equity Partners e Evergreen Coast Capital

Citrix Systems, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Vista Equity Partners (Vista), società globale di investimenti focalizzata su software aziendali, dati e tecnologie, e Evergreen Coast Capital Corporation (Evergreen), azienda affiliata alla Elliot Investment Management (Elliot), acquisiranno Citrix in una transazione che vale 16,5 miliardi di dollari.

In connessione alla transazione, Vista e Evergreen intendono unire Citrix e TIBCO Software (TIBCO), una delle società del portafoglio di Vista.

TIBCO è una società operante nel settore del data management aziendale, che consente ai propri clienti di connettere, unificare e prevedere con sicurezza i risultati di business. L’unione tra le due società sarà la combinazione dello spazio di lavoro digitale sicuro e la suite di distribuzione delle applicazioni di Citrix, e le capacità di analisi e dati intelligenti in tempo reale di TIBCO, fornendo così a clienti e utenti l’accesso sicuro alle applicazioni e alle informazioni di cui hanno bisogno per accelerare la trasformazione digitale e navigare nel luogo di lavoro ibrido.

Questa unione creerà uno dei più grandi provider di software al mondo, al servizio di 400.000 clienti, di cui il 98% dei Fortune 500, con 100 milioni di utenti in 100 paesi. Inoltre, questo accelererà definitivamente la crescita della strategia di Citrix e la transizione SaaS. La nuova società nata da questa fusione sarà sfruttata per offrire un’infrastruttura completa, sicura e ottimizzata per la distribuzione di applicazioni e desktop aziendali e la gestione dei dati per far avanzare le strategie IT del cloud ibrido e soddisfare le esigenze dell’impresa moderna.

“Negli ultimi 30 anni, Citrix è diventata una realtà di riferimento nel settore della sicurezza del lavoro ibrido. La nostra piattaforma fornisce un accesso sicuro e affidabile a tutte le applicazioni e le informazioni di cui i dipendenti hanno bisogno per portare a termine il lavoro, ovunque sia necessario. Con la fusione con TIBCO, amplieremo questa piattaforma e, di conseguenza, i risultati raggiunti dai clienti”, ha detto Bob Calderoni, Chair of the Citrix Board of Directors and Interim Chief Executive Officer and President. “Insieme a TIBCO saremo in grado di operare su scala ancora più grande e fornire a una base di clienti più ampia una vasta gamma di soluzioni che permetteranno di accelerare le loro trasformazioni digitali e di offrire il futuro del lavoro ibrido. Come azienda privata, avremo una maggiore flessibilità finanziaria e strategica per investire in opportunità ad alta crescita, come ad esempio DaaS, e continuare ad accelerare il passaggio al cloud”.

“L’annuncio di oggi è l’apice di un processo di revisione strategica condotto in cinque mesi, che include un’ampia sensibilizzazione a potenziali acquirenti sia finanziari che strategici”, continua Bob Calderoni. “Questa transazione offre ai nostri investitori un significativo e immediato valore in contanti. In più, questo investimento di Vista e Evergreen è una testimonianza del valore creato da Citrix e della reputazione che il nostro team ha costruito”.

Dan Streetman, CEO of TIBCO, ha poi aggiunto: “Non c’è mai stato tempo migliore per essere nel business della connected analutytics intelligente e siamo entusiasti di portare le soluzioni ai clienti Citrix di tutto il mondo. Il posto di lavoro è cambiato per sempre e le aziende richiederanno ovunque un accesso in tempo reale più veloce, intuizioni più intelligenti dall’incremento dei grandi volumi di dati a disposizione loro, dei loro dipendenti e dei loro ecosistemi. Non potrei essere più felice della nostra visione combinata e non vedo l’ora di vivere questa forte collaborazione”.

“Abbiamo sempre visto Citrix come un vero pioniere tecnologico, costruendo e definendo così tante categorie da cambiare il panorama industriale”, ha dichiarato Monti Saroya, Co-Head of Vista’s Flagship Fund and Senior Managing Director. “Come azienda privata, Citrix avrà accesso a risorse e un supporto addizionale”.

“Cistrix e TIBCO forniscono software e servizi mission-critical a molte delle aziende di maggior successo al mondo e vediamo un enorme valore nel combinare le rispettive offerte di livello mondiale, per aiutare le aziende a raccogliere informazioni dai crescenti volumi di dati generati dall’economia del lavoro ibrido. Entrambe le aziende hanno ora completato la transizione verso circa il 90% dei ricavi ricorrenti, preparando la partnership verso una crescita futura“, ha affermato John Stalder, amministratore delegato di Vista. “Non vediamo l’ora di collaborare con Evergreen e i team Citrix e TIBCO per garantire una transizione senza interruzioni per tutte le parti interessate“.

“Da tempo apprezziamo il ruolo mission-critical svolto da Citrix nel mantenere connessa la forza lavoro“, hanno affermato il Managing Partner Jesse Cohn e il Senior Portfolio Manager Jason Genrich per conto di Evergreen ed Elliott. “Avendo investito per la prima volta in Citrix più di sei anni fa, conosciamo bene i suoi punti di forza e il potenziale significativo da azienda privata. Non vediamo l’ora di collaborare con Vista e lavorare a stretto contatto con il team Citrix e i suoi talentuosi dipendenti per espandere le sue capacità e aiutare a guidare la sua prossima fase di crescita“.

Termini della Transazione

La transazione, approvata all’unanimità dai membri del Consiglio dei Direttori di Citrix, dovrebbe concludersi a metà anno, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione da parte degli azionisti di Citrix e la ricezione delle approvazioni normative. L’operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento. Al completamento della transazione, le azioni di Citrix non saranno più scambiate sul Nasdaq e Citrix diventerà una società privata.

Citrix continuerà ad operare sotto il suo attuale nome e brand e la sede centrale rimarrà a Fort Lauderdale, in Florida.

Quarto trimetre e Anno Fiscale 2021

Citrix ha annunciato anche i risultati del quarto trimestre e dell’anno fiscale chiuso il 31 dicembre 2021, accessibile visitando la sezione Investor Relation del sito Citrix.