SAP e Icertis ampliano la partnership per fornire soluzioni di gestione intelligente dei contratti

SAP e Icertis ampliano la loro partnership per aiutare le aziende a migliorare la gestione dei contratti e aumentare così l’efficienza, ridurre al minimo i rischi e raggiungere gli obiettivi previsti dagli accordi.

La collaborazione, che include un investimento finanziario di SAP in Icertis, porterà a una roadmap di prodotto congiunta e a una più profonda integrazione tecnologica per fornire valore a tutta l’azienda, comprese negoziazioni più rapide, maggiore conformità, e insight di business e automazione basati sull’intelligenza artificiale (IA).

“L’ampliamento della partnership con Icertis aiuterà i nostri clienti a trarre vantaggio dalle innovazioni leader di mercato per la gestione dei contratti di Icertis, e guidare allo stesso tempo i processi aziendali principali con le soluzioni SAP”, ha affermato Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP SE. “Questa partnership è un ottimo complemento al nostro portafoglio, con molteplici punti di contatto con i sistemi SAP che coprono ERP, finance, approvvigionamento, vendite e risorse umane”.

Questa nuova collaborazione si basa sulla relazione esistente tra SAP e Icertis iniziata nel 2020 per trasformare i processi source-to-pay e lead-to-cash attraverso l’integrazione di Icertis Contract Intelligence (ICI) con le soluzioni SAP Ariba e SAP Customer Experience. L’ampliamento della collaborazione sfrutta ulteriormente la tecnologia delle due aziende per offrire ancora più valore a un numero crescente di clienti comuni. Le imprese avranno l’opportunità, mentre gestiscono i loro processi principali source-to-pay e lead-to-cash all’interno delle soluzioni SAP, di beneficiare delle funzionalità ICI per la creazione di contratti intelligenti, la negoziazione online, l’identificazione del rischio con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, la gestione degli obblighi e ottenere migliori insight dagli accordi a supporto dei processi decisionali.

“Con questa partnership, i clienti di SAP e Icertis potranno trarre valore end-to-end in tutta l’organizzazione, in modo che lo scopo di ogni contratto sia correttamente memorizzato e pienamente realizzato”, ha affermato Samir Bodas, CEO di Icertis. “La collaborazione con SAP volta a portare sul mercato la nostra contract intelligence basata sull’IA, la migliore della sua categoria, è un ulteriore passo della strategia di Icertis per diventare la piattaforma di contract intelligence di riferimento. È anche una testimonianza della visione lungimirante di SAP per l’impresa intelligente e connessa”.

Nell’ambito dell’ampliata collaborazione, Icertis Contract Intelligence (ICI) per le soluzioni SAP Ariba e ICI per le soluzioni SAP Customer Experience sono ora SAP Endorsed Apps, certificate premium da SAP con maggiori livelli di sicurezza, test e misurazioni approfonditi rispetto alle best practice delle operazioni cloud.

“L’impegno di SAP per l’impresa intelligente ha consentito a diverse organizzazioni di entrare a far parte del mondo digital-first e il processo per la gestione dei contratti nelle soluzioni SAP Ariba ha fatto molto per la comunità dei buyer”, ha affermato Mickey North Rizza, Program Vice President Enterprise Applications e Digital Commerce, IDC. “Icertis è stata nominata leader nello studio IDC MarketScape: Worldwide Contract Life-Cycle Management Software for Corporate Legal 2021. Grazie alla piattaforma flessibile di Icertis e alle funzionalità avanzate di CLM, SAP può aiutare i clienti a gestire la relazione con i partner commerciali in un modo molto modo più integrato, innovativo e su misura”.

I contratti sono il fondamento del commercio, regolando i diritti e gli obblighi tra le parti. La gestione tradizionale dei contratti, spesso manuale e isolata, può creare inefficienze e rischi, oltre a non realizzare tutto il potenziale valore dell’accordo. ICI aiuta a strutturare e collegare i dati degli accordi all’interno di un’organizzazione, consentendo ai responsabili di aumentare l’efficienza, identificare e mitigare il rischio potenziale e generare valore in termini di profitto durante tutto il ciclo di vita del contratto. Le soluzioni Icertis, comprese ICI per le soluzioni SAP Ariba e ICI per le soluzioni SAP Customer Experience, sono disponibili su SAP Store, il marketplace digitale per le soluzioni di SAP e dei suoi partner. SAP Store offre ai clienti l’accesso in tempo reale a oltre 1.800 soluzioni innovative di SAP e alle soluzioni dei partner che completano ed estendono le applicazioni SAP