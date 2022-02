Cradlepoint e Juniper portano il 5G nelle reti basate sull’AI

Cradlepoint, azienda attiva nel mondo in soluzioni wireless edge 4G LTE e 5G gestite dal cloud, ha siglato una partnership con Juniper Networks, specialista nelle reti basate sull’intelligenza artificiale, che consentirà di portare sul mercato i benefici del 5G nelle reti campus e branch.

Grazie alla combinazione delle soluzioni Juniper di accesso cablato, accesso wireless e SD-WAN basate su Mist AI con il portfolio delle soluzioni 5G di Cradlepoint, clienti e partner avranno a disposizione una scelta ancora più ampia di opzioni per connettersi in modo affidabile a località remote e nuovi strumenti per un’efficace gestione e risoluzione dei problemi.

Una connettività di rete affidabile, in grado di estendersi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, è essenziale per abilitare nuovi scenari lavorativi. In una fase che vede le organizzazioni impegnate nel trovare nuove modalità per innovare, il 5G ha già dimostrato la sua efficacia nei casi d’uso della Wireless WAN. Il vantaggio che ne deriva, infatti, è particolarmente significativo, soprattutto in alcuni ambiti come il mercato retail, nel quale il wireless 4G LTE e il 5G sono ormai divenuti la tipologia di connettività preferita, grazie all’approccio flessibile e unificato che connette persone, luoghi e cose ovunque. Grazie al 5G, ad esempio, i rivenditori possono offrire un servizio di ritiro al di fuori del punto vendita o configurare reti pop-up temporanee per ottenere una connettività immediata e affidabile laddove la connettività WAN cablata non sia disponibile.

Con questa partnership, Cradlepoint e Juniper offrono ai clienti una soluzione collaudata per casi d’uso LAN e Wireless WAN, potenziandola con il 5G. Inoltre, attraverso l’integrazione tra Mist AI e NetCloud di Cradlepoint (via API open cloud), consentono alle organizzazioni di ottenere una migliore visibilità end-to-end della rete, migliorare la business continuity e usufruire di tutte le informazioni essenziali per ottimizzare le esperienze end-to-end.

“Juniper può vantare un portfolio LAN, WLAN e SD-WAN completo che sfrutta un motore Mist AI comune per garantire le migliori esperienze utente, dal client al cloud”, ha affermato Jeff Aaron, VP Enterprise Marketing di Juniper Networks. “Siamo entusiasti di collaborare con Cradlepoint per espandere ulteriormente questa value proposition, offrendo il meglio delle informazioni, dell’automazione e dell’operatività a clienti e partner che utilizzano il 5G e la Wireless WAN per le loro esigenze di business”.

Nell’ambito della partnership, le due aziende hanno ottimizzato l’interoperabilità dei seguenti prodotti e funzionalità:

Router e adattatori Cradlepoint 5G e NetCloud

Juniper Mist Wi-Fi Assurance, servizi di localizzazione interni e punti di accesso wireless Juniper

Servizio Juniper Mist Wired Assurance e switch di accesso della famiglia EX

Juniper Mist WAN Assurance, SRX Secure Services Gateway e Session Smart Routers

Marvis, l’assistente di rete virtuale di Juniper che sfrutta Mist AI per fornire consigli proattivi e operazioni su self-driving network, oltre a un’ineguagliabile comprensione grazie al Natural Language Processing (NLP) e a un’interfaccia conversazionale

“La connettività 5G è veloce da implementare, rapida e affidabile, migliora le esperienze dei clienti attuali e futuri, abilita applicazioni e servizi critici e apre le porte a nuove possibilità, dal pagamento automatico ai coupon just-in-time, fino all’asset tracking”, ha affermato Marc Bresniker, SVP Product Management di Cradlepoint. “Siamo lieti di collaborare con Juniper per facilitare queste e altre opportunità di business e allo stesso tempo trasformare l’esperienza di gestione dell’IT attraverso l’integrazione di NetCloud™ di Cradlepoint e Mist AI”.