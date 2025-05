5G: sfide e opportunità per i CSP globali

Di seguito condividiamo un articolo di Rolf Werner, Senior Vice President per l’Europa, Nokia Mobile Networks relativo al valore che acquista quotidianamente il 5G, non solo a livello di connettività. L’esperto spiega che, con gli strumenti appropriati a loro disposizione, i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) sono nella posizione di poter dimostrare con forza il valore del 5G per dare il via a una nuova era di crescita e innovazione per il settore.

Buona lettura!

Oltre la connettività: perché è giunto il momento di dimostrare il valore del 5G

Diverse 5G commerciali sono operative ormai da oltre cinque anni, ma siamo ancora in una fase relativamente iniziale del percorso. Escludendo la Cina, solo il 30% circa di tutte le stazioni base del mondo sono attualmente dotate di radio 5G. Le possibilità di espansione sono ancora enormi ma fortemente legate alla necessità di continui investimenti. I fornitori di servizi di comunicazione (CSP) hanno la necessità di incrementare le entrate correnti al fine di assicurarsi capitali per rinnovare la propria infrastruttura. Infatti, la potenzialità è evidente: secondo la società di ricerca Global Data, si prevede che la spesa globale per i servizi 5G raggiungerà 995 miliardi di dollari entro il 2029.

Tuttavia, anche se inizialmente numerosi CSP hanno avuto difficoltà a monetizzare le proprie reti 5G, un numero crescente di operatori sta ora trasformando con successo le potenzialità di mercato in entrate affidabili: i CSP hanno dimostrato che il 5G è pronto a iniziare a fornire valore reale sia agli utenti che agli stessi CSP.

Creazione di un’offerta differenziata

Il primo passo verso un’efficace strategia di monetizzazione per i CSP è stabilire quali prodotti e servizi possono offrire sulle reti 5G che si differenziano da altre forme di connettività. L’apertura di nuovi flussi di entrate dipende dalla creazione di nuovo valore per il cliente e dall’offerta di soluzioni volte a soddisfare specifiche esigenze. Trasformare innovazioni quali slicing di rete, piattaforme NaaS (Network-as-a-Service), servizi IoT e API di rete in prodotti può aiutare i CSP a centrare questo obiettivo.

Prendiamo ad esempio il network slicing. CSP internazionali quali Deutsche Telekom, T-Mobile US, Singtel, Elisa e Reliance Jio hanno implementato la tecnologia per lanciare con successo servizi commerciali mirati a diversi settori verticali e introdurre piani premium con livelli di performance più elevati per aziende e consumatori.

Inoltre, l’introduzione dello slicing apre le porte a modelli NaaS (Network-as-a-Service) che offrono ulteriori opportunità di monetizzazione. Il NaaS consente ai CSP di fornire sezioni di rete personalizzate che offrono prestazioni garantite, nonché una maggiore affidabilità e sicurezza per aree specifiche come campus, città o zone industriali.

Un’altra area che sta prendendo piede è quella delle API di rete, che consentono agli sviluppatori di utilizzare le reti 5G come piattaforme di sviluppo di applicazioni rendendo le reti realmente programmabili e in grado di integrare perfettamente le funzionalità 5G in software e applicazioni e creare nuovi casi d’uso in ambito consumer e industriale.

Uno sguardo al mercato delle aziende

Grazie alla possibilità di coniugare queste tecnologie con l’IA e l’edge computing, le cose iniziano a farsi davvero interessanti tanto per i CSP quanto per le aziende. Per ottenere il massimo da tali soluzioni, le aziende necessitano di capacità di elaborazione sicure, potenti e a bassa latenza. I CSP sono pronti a entrare in gioco per colmare questo gap con soluzioni Edge Cloud 5G, servizi premium che soddisfano le esigenze di performance dei moderni workload aziendali. L’edge 5G può avere il duplice impatto di supportare le aziende nello sviluppo e consumo di nuovi prodotti e al contempo sbloccare flussi di entrate per i CSP.

Le prestazioni garantite dello slicing di rete e delle implementazioni NaaS sono fondamentali per le applicazioni di IA ed edge sensibili alla latenza. Avendo una chiara comprensione degli specifici requisiti di vari settori verticali aziendali, i CSP possono offrire soluzioni su misura, come slice ad alta larghezza di banda per analitica video basata sull’IA o slice a bassa latenza per l’automazione industriale in tempo reale. L’integrazione dell’edge computing aumenta ulteriormente il valore consentendo l’elaborazione dati locali, riducendo la latenza e migliorando la sicurezza: elementi essenziali per applicazioni che coinvolgono dati sensibili o processi decisionali in tempo reale.

In Francia, Orange e Schneider Electric hanno implementato la prima rete 5G con slicing in un ambiente industriale. Ciò ha aiutato Schneider Electric a raggiungere livelli più alti di efficienza produttiva grazie alla capacità di integrare in modo sicuro controllo robotizzato, analitica video e realtà aumentata nel 5G. In Finlandia, Telia e Sandvik hanno coniugato con successo slicing ed edge computing 5G in un ambiente di mining per supportare lo sviluppo di tecnologie di mining digitale per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la produttività.

Innovazione del modello di business

Dotati degli appropriati sistemi di addebito e monetizzazione, i CSP hanno la libertà di innovare e sviluppare nuovi modelli di business e proposte di valore aderenti al loro portafoglio di servizi 5G. Tale potenzialità di diversificazione dei modelli commerciali offre nuovi modi per competere nell’acquisizione di quote di mercato e liberarsi dalle precedenti limitazioni.

Consideriamo, ad esempio, l’opportunità delle API di rete. Con le API, i CSP offrono essenzialmente una piattaforma per sviluppatori di software di terze parti su cui elaborare e sperimentare. Ciò crea un ecosistema di partner con un reciproco interesse ad espandere l’adozione del 5G.

Un settore in cui le API di rete si stanno dimostrando all’altezza delle aspettative è quello dei media e dell’intrattenimento. La trasmissione live, come gli eventi sportivi in streaming, è tra le operazioni di rete più impegnative. Richiede una qualità del servizio molto elevata a fronte di un margine di errore pressoché nullo. Ma come fanno le emittenti a garantire che lo streaming non si interrompa nei momenti cruciali quando il traffico di rete è al suo picco? Il CSP finlandese Elisa sta utilizzando le API di rete per la previsione della larghezza di banda in tempo reale in modo da poter adattare e ottimizzare i servizi di streaming video. Ciò riduce al minimo le interruzioni causate dalla congestione della rete e garantisce che le emittenti possano offrire ai propri spettatori un’esperienza ottimale.

Questo è un esempio perfetto di un modello commerciale B2B2X: via via che l’ecosistema si espande e sblocca le capacità delle reti programmabili, i CSP espandono la loro presenza a nuovi segmenti di mercato tramite l’esperienza e la competenza dei partner.

Cogliere l’opportunità dell’IA

La crescita esponenziale dell’utilizzo di applicazioni di IA è destinata a produrre un impatto enorme sulla domanda di rete. In particolare, il traffico di uplink è destinato a crescere in misura sostanziale, il che presenta un’importante opportunità di monetizzazione per i CSP. La dipendenza dell’IA dalla raccolta dati crea flussi di dati imprevedibili e richieste quasi in tempo reale che richiedono connessioni di uplink ad alta larghezza di banda e a bassa latenza. Investendo strategicamente in upgrade di rete e tecniche di ottimizzazione, i CSP possono offrire servizi di uplink premium a misura delle specifiche esigenze dei workload di IA.

Inoltre, l’impiego dell’IA all’interno della stessa rete RAN (Radio Access Network) consente ai CSP non solo di ottimizzare le prestazioni e l’efficienza della rete, ma anche di portare la potenza di calcolo necessaria per attività quali l’inferenza dell’IA più vicina all’utente. Con l’espansione della capacità di elaborazione dell’IA a livello di RAN e lo spostamento di altri workload sull’edge, i CSP possono aprire ulteriori canali di monetizzazione capitalizzando su soluzioni Platform-as-a-Service integrate per partner e aziende.

Cambiamenti all’orizzonte

La frammentazione dei mercati delle telecomunicazioni e la “mercificazione” dei servizi di dati mobili hanno indotto molti CSP a lanciarsi in una corsa al ribasso in cui il principale fattore di differenziazione era il prezzo. La maturazione delle tecnologie 5G e un costante aumento delle reti 5G Standalone hanno dato ai CSP nuovo impulso all’acquisizione dei tanto a lungo promessi ritorni sui loro investimenti. Diventando abilitatori strategici della trasformazione digitale, i CSP possono monetizzare efficacemente le funzionalità avanzate del 5G, assicurando alle aziende la performance accurata indispensabile per innovare e dando slancio al loro stesso business.

Tuttavia, non ci sarà un’unica strada a un’efficace monetizzazione del 5G. Nei prossimi anni assisteremo a una maggiore diversità in termini di posizionamento e approccio al mercato da parte dei CSP. Il valore offerto sarà qualcosa di specifico per ciascun cliente, e la flessibilità sarà essenziale per capitalizzare queste opportunità. Con gli strumenti appropriati a loro disposizione, i CSP sono nella posizione di poter dimostrare con forza il valore del 5G dando il via a una nuova era di crescita e innovazione per il settore.

di Rolf Werner, Senior Vice President per l’Europa, Nokia Mobile Networks