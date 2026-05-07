TrendAI e Anthropic collaborano per migliorare il rilevamento delle vulnerabilità e la mitigazione dei rischi basati sull’IA

TrendAI, specialista globale di AI security e business unit di Trend Micro, ha stretto una nuova collaborazione con Anthropic per lo sviluppo di Claude Opus 4.7 in ambito cybersecurity. Grazie a questo nuovo progetto, le organizzazioni potranno sfruttare l’intelligence sulle minacce basata sull’AI per identificare, prioritizzare e mitigare le vulnerabilità prima che danneggino il business, riducendo i rischi più rapidamente.

TrendAI partecipa al Cyber ​​Verification Program di Anthropic, che certifica l’utilizzo difensivo dei modelli AI di frontiera.

“L’intelligenza artificiale ha accelerato notevolmente la scoperta delle vulnerabilità, ma i tempi di gestione e risoluzione sono ancora troppo lunghi. Grazie alla nostra collaborazione con Anthropic, le organizzazioni beneficeranno della migliore intelligence sulle minacce legate alle vulnerabilità e potranno ridurre i rischi prima che si verifichino gli attacchi.” Afferma Rachel Jin, Chief Platform and Business Officer, Head of TrendAI.

Nel 2025 TrendAI ha lanciato AESIR (AI-Enhanced Security, Intelligence, and Research), una piattaforma di ricerca sulla sicurezza interna basata sull’intelligenza artificiale, che combina l’automazione alla velocità delle macchine con la supervisione di esperti umani. AESIR utilizza Claude Opus 4.7 per ragionare come un utente malintenzionato, determinando quello che si può raggiungere, controllare e sfruttare in ecosistemi software complessi. Questo significa scoprire e dimostrare autonomamente le vulnerabilità reali, su larga scala. TrendAI Vision One™ utilizza le informazioni per definire le priorità, mappare i percorsi di attacco e consentire una rapida mitigazione, che include l’applicazione di patch virtuali negli ambienti ibridi.

TrendAI opera al centro delle due principali dinamiche del panorama di cybersecurity contemporaneo: i modelli di intelligenza artificiale che determinano il nuovo scenario delle minacce e le difese basate sull’intelligenza artificiale necessarie per affrontarle. AESIR ha già scoperto diverse vulnerabilità critiche e collaborato con TrendAI ZDI all’applicazione di patch su piattaforme AI leader del settore, tra cui NVIDIA, Tencent, framework agentici e strumenti MCP. Il “TrendAI State of AI Security Report” prevede tra 2.800 e 3.600 vulnerabilità AI solo nel 2026. AESIR è stato costruito proprio per operare in quest’ordine di grandezza.

La collaborazione tra TrendAI e Anthropic permette al settore di evolvere, combinando l’intelligenza del codice basata sull’intelligenza artificiale e la definizione delle priorità dei rischi nel mondo reale. La capacità di determinare quali vulnerabilità rappresentano un rischio concreto, di stabilirne la priorità e di compiere azioni di mitigazione prima che vengano sfruttate è fondamentale. Con TrendAI Vision One, le organizzazioni possono rendere operative le informazioni, determinando l’esposizione delle risorse, identificando i percorsi di attacco e applicando controlli come patch virtuali e rilevamento degli exploit.

Questo riduce rapidamente i rischi, anche quando le correzioni del codice richiedono più tempo, ed è fondamentale per gli ambienti di produzione, dove le vulnerabilità vengono spesso scoperte dopo il deployment.