Qlik abilita su app mobile le HR di Sephora

Sephora, specialista mondiale nella vendita al dettaglio di prodotti di bellezza di fascia alta, sta utilizzando Qlik Sense per trasformare il suo sistema di gestione delle Risorse Umane.

Negli ultimi dieci anni la forte crescita del brand a livello internazionale ha reso necessario unificare le pratiche relative alle Risorse Umane su scala globale. In un settore di vendita al dettaglio che si evolve molto rapidamente, Sephora ha sviluppato una visione globale per la gestione dei talenti come parte di una strategia aziendale globale che valorizza la ricchezza dei percorsi di carriera e le opportunità esclusive che l’azienda offre. Tra le diverse iniziative che permetteranno all’organizzazione di realizzare le proprie ambizioni, Sephora ha voluto poter contare su una tecnologia esclusiva capace di gestire i dati delle Risorse Umane e sfruttarne appieno il valore attraverso analisi dinamiche.

Sephora ha installato SuccessFactors di SAP come Sistema Informativo Globale per le Risorse Umane (HRIS) per tutti i Paesi e tutti i dipendenti. Il sistema sarà arricchito con soluzioni come quelle di Qlik, in grado di gestire le esigenze locali dei dipendenti, le posizioni aperte e i requisiti richiesti. Qlik aiuterà inoltre il team delle Risorse Umane di Sephora e tutti gli altri manager a orientarsi nelle analytics da questo sistema data-rich.

People Trends, le HR di Sephora a portata di app

Grazie allo sviluppo di una prima applicazione di Qlik – chiamata People Trends e disponibile sui dispositivi mobili attraverso Qlik Sense – tutti i manager di Sephora hanno oggi a disposizione un’unica fonte che raggruppa tutti i dati relativi alle Risorse Umane, sulla base dei quali poter prendere decisioni più informate. Questo permetterà a tutti i manager dell’organizzazione di lavorare con i dati, sapendo di averli sempre aggiornati e in tempo reale, indipendentemente dal Paese a cui questi sono riferiti.

Come sottolineato da Thomas Morabito, Global VP HRIS di Sephora: «I dipendenti si aspettano dalla loro azienda lo stesso livello di servizio e reattività che ricevono nella loro vita di tutti i giorni. È stato quindi indispensabile mettere a disposizione dei nostri manager una soluzione facilmente accessibile tramite app mobile per dare loro informazioni in tempo reale».

Per Sephora un’app mobile per 4 aree funzionali

La soluzione di Qlik si struttura attorno a quattro aree funzionali: l’engagement dei dipendenti, lo sviluppo dei talenti, il recruitment e l’efficacia dell’organizzazione delle Risorse Umane. Questa applicazione intuitiva, facile da usare e del tutto affidabile, non serve soltanto per visualizzare i dati, ma è uno dei principali driver in tutto il processo di digitalizzazione delle Risorse Umane.

Per Nicolas Hirsch, Country Leader di Qlik in Francia: «I dati che provengono dalle Risorse Umane permettono alle aziende di capire meglio le aspettative dei loro dipendenti, e di accompagnarli nel percorso di carriera identificando le migliori opportunità per loro, e consentendo in ultima analisi una gestione dei talenti più sofisticata e a valore aggiunto. Siamo felici di supportare Sephora nello sviluppo della sua vision delle Risorse Umane».

Per realizzare questo progetto, Sephora si è anche affidata a Micropole, un partner di Qlik. La fase di prototipazione dell’applicazione è stata molto veloce e ha permesso a Sephora di scegliere i più importanti indicatori di performance per visualizzare in un colpo solo i dati più importanti.