Axitea e Sophos insieme per sicurezza degli endpoint

Si chiama Managed eXtended Detection & Response (MXDR) ed è un servizio di XDR gestito realizzato dal Managed Security Services Provider Axitea in collaborazione con Sophos.

Nato per migliorare le capacità di protezione, rilevamento e risposta, ma anche per abbattere i costi di proprietà legati alle soluzioni di difesa dalle minacce cyber, il servizio consente ad Axitea di ricoprire un ruolo di innovazione, risultando tra i primi security provider a proporre un XDR gestito, servendo ad oggi circa 400 PMI e ottenendo la qualifica di Gold Partner di Sophos nell’erogazione di servizi tramite il proprio SOC (Security Operations Center), attivo 24×7.

Anche per questo motivo, Axitea rappresenta per Sophos uno dei principali MSSP (Managed Security Services Provider) a operare sul territorio italiano. Inoltre, va detto che Gartner definisce l’extended Detection and Response (XDR) come un innovativo strumento SaaS-based in grado di integrare nativamente più prodotti di sicurezza in un sistema unito e integrato, risultando così particolarmente adatto per le piccole e medie realtà aziendali.

L’offerta di XDR gestito di Axitea

L’offerta combina il meglio delle competenze dei due partner, consentendo agli specialisti del SOC accesso a una piattaforma in grado di unire in maniera intelligente e semplificata tutti i dati fondamentali sulla sicurezza, e ai clienti finali di beneficiare di un supporto avanzato h24, che si fa carico dell’adeguamento tecnologico alleggerendo così l’impatto complessivo sui costi.

Nello specifico, il servizio MXDR di Axitea si pone come strumento risolutivo per diversi problemi che spesso affliggono le PMI:

Scarsità o assenza di risorse specializzate, quantitativamente e qualitativamente adeguate nel contrasto agli attacchi cyber e nella gestione dei conseguenti incidenti;

Inefficacia della fase di response & remediation da parte delle soluzioni di protezione già implementate;

Impossibilità di sostituire le tecnologie di sicurezza scelte per fronteggiare le veloci e mutevoli situazioni di attacchi cyber, a causa di abitudini di acquisto che privilegiano l’ammortamento dei beni su lunghi periodi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Bavazzano, CEO di Axitea: «Nell’era della trasformazione digitale, in cui le aziende si muovono verso una gestione dei processi sempre più informatizzata, i rischi per i propri dati assumono aspetti sempre più differenziati. Le imprese necessitano di una visione olistica di sicurezza, che permetta di difendere il loro intero patrimonio con misure sempre più integrate tra loro; la nostra partnership con Sophos va esattamente in questa direzione, combinando funzionalità avanzate e ampiezza dei servizi in una proposizione unica nel panorama della sicurezza».