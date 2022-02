Per Check Point “You Deserve the Best Security”

È tutto scritto nel nuovo mantra “You Deserve the Best Security” la nuova direzione strategica intrapresa da Check Point Software Technologies, che ha appena concluso CPX 360, serie di eventi annuali dedicata a clienti e partner.

L’evento online di tre giorni ha visto l’introduzione della nuova tecnologia Quantum Lightspeed, il firewall più veloce al mondo, che offre prestazioni 20 volte migliori rispetto ai vendor competitor, così come il primo rebrand di Check Point Software in quasi 30 anni e una cronaca delle innovazioni previste per il 2022.

Ed è proprio nel keynote intitolato “You Deserve the Best Security”, che il founder e CEO, Gil Shwed, ha dato il via all’evento parlando della grande trasformazione aziendale, dovuta alla nuova era post-COVID e alla maggiore dipendenza dalla rete da parte de mondo interno.

Come sottolineato per l’occasione da Shwed: «Oggi, più che mai, il puzzle online deve essere sicuro. Il livello di sofisticazione degli attacchi continua a salire. Gli attacchi della quinta generazione sono qualcosa che sperimentiamo ogni giorno: attacchi alla supply chain, minacce ransomware che possono mettere fuori uso un intero ospedale o un intero oleodotto, e vulnerabilità come abbiamo visto nel mese scorso con Log4j. Pensando al 2021, possiamo dire che è stato uno degli anni più impegnativi in termini di cyberattacchi».

Perché “You Deserve the Best Security”

“You Deserve the Best Security” è anche la tagline del nuovo logo dell’azienda e segna una nuova direzione strategica da parte di Check Point Software, per sollecitare le organizzazioni a implementare soluzioni di sicurezza complete “prevent-first”, in grado di affrontare la cyber-pandemia: Ancora secondo Shwed: «Tutti gli attacchi fino al 2021, da Solar Winds a Log4j, erano attacchi multi-vettore di quinta generazione. Di fronte a tali minacce, le organizzazioni non possono più permettersi di scendere a compromessi sulla sicurezza. La seconda scelta non è sufficiente e non funziona. La scelta di riserva non vi proteggerà».

Sempre il numero uno di Check Point ha poi spiegato come l’architettura Check Point Infinity sia la base di ciò che l’azienda svolge. Fornisce una soluzione unificata per ogni possibile minaccia, basata su tre pillar: Quantum per proteggere la rete, CloudGuard per la sicurezza completa del cloud e Harmony per proteggere gli utenti e il loro accesso, ovunque essi siano, su qualsiasi piattaforma e in qualsiasi modo si connettano. Tutto questo si basa sul software di gestione Infinity Vision e su ThreatCloud, che è il cervello che collega tutti gli elementi e garantisce la protezione da tutte le minacce in tempo reale su tutti i vettori. Shwed ha aggiunto che Check Point Infinity è l’unica architettura del settore che offre la più ampia copertura di sicurezza per tutti i vettori di attacco: mobile, rete, e-mail aziendale, server web, endpoint e cloud. È l’unica tecnologia AI che ha bloccato immediatamente la vulnerabilità Log4j.