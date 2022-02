La rivoluzione HTML5 responsive per le applicazioni RPG. La roadmap per modernizzarle con Webgate400

Traghettare, modernizzare e digitalizzare i processi: sono questi gli step per trasformare i programmi RPG in applicazioni web e mobile responsive. Di questo si parlerà nel corso di un nuovo webinar dedicato a Webgate400 ( sono questi gli step per trasformare i programmi RPG in applicazioni web e mobile responsive. Di questo si parlerà nel corso di un nuovo webinar dedicato a ISCRIVITI QUI ), che si terrà mercoledì 23 febbraio alle ore 10.30.

proponendosi per colmare il gap tra le tradizionali interfacce 5250 e le interfacce evolute e responsive delle applicazioni web e mobile. Tante aziende italiane hanno negli anni investito nell’affidabilità della piattaforma Power di IBM, una garanzia universalmente riconosciuta ma che deve evolvere restando al passo con i tempi. Webgate400 è dedicato a queste realtàtra le tradizionali interfacce 5250 e le interfacce evolute e responsive delle applicazioni web e mobile. La roadmap di Webgate400 porta le applicazioni RPG ad acquisire il front-end e le funzionalità necessarie a ottimizzare i processi e la produttività degli utenti anche in mobilità, adattandosi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Cosa ti offre Webgate400:

Conversione automatica delle interfacce RPG

Perfezionamento in pochi click dei layout

User experience rivoluzionata

Funzionalità innovative

Fruibilità delle applicazioni da transazionale a navigabile per navigare tra i vari programmi senza inserire nuovamente i parametri o utilizzare il menu.

