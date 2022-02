Richiesta di firewall in costante crescita: Palo Alto risponde

Palo Alto Networks, riconosciuta 10 volte leader nei firewall di rete, presenta i Next-Generation Firewalls (NGFW) PA-3400 e PA-5400 Series ML-Powered, offrendo prestazioni di sicurezza tre volte migliori rispetto alle generazioni precedenti.

PA-3400 e PA-5400 si uniscono agli altri NGFW di quarta generazione di Palo Alto Networks per fornire una protezione senza precedenti per data center, edge Internet e campus.

Come sottolinea in una nota ufficiale Lee Klarich, chief product officer di Palo Alto Networks: «Con richieste di larghezza di banda in aumento e attacchi che diventano sempre più sofisticati, la domanda di firewall da parte dei clienti è in costante crescita. Il nostro hardware di quarta generazione ora spazia per servire tutti i nostri clienti, che desiderino proteggere la più piccola filiale o il più grande data center, campus o edge aziendale».

I NGFW PA-3400 e PA-5400 Series offrono una prevenzione più veloce e un migliore rilevamento delle minacce evasive. Rispetto alla generazione precedente, la serie PA-5400 ha l’ispezione dei contenuti per core sette volte superiore e fino a 38 core ad alte prestazioni. La serie PA-3400 ha un’ispezione dei contenuti per core quasi quattro volte superiore e fino a 19 core ad alte prestazioni.

Con una riduzione fino al 50% dell’uso dello spazio rack e una maggiore efficienza energetica, questi nuovi firewall possono aiutare a rendere l’infrastruttura IT delle organizzazioni più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Disponibilità

I nuovi NGFW e PAN-OS® 10.2 Nebula saranno disponibili dal mese di marzo.