Il SASE di Palo Alto è stato ulteriormente potenziato

Palo Alto Networks, specialista globale nella cybersecurity, ha annunciato le più recenti innovazioni di Prisma SASE, tra cui l’introduzione di Prisma Access Browser 2.0, l’unico browser sicuro nativo SASE al mondo. Insieme a Endpoint Data Loss Prevention (DLP) e all’ampliamento della presenza nel cloud con Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Prisma Access Browser 2.0 aggiunge a Prisma SASE nuove funzionalità progettate per proteggere l’utilizzo dell’AI generativa (GenAI), migliorare l’esperienza utente e aumentare la resilienza operativa nell’ambiente di lavoro moderno. Oggi, l’85% del lavoro si svolge all’interno del browser, con conseguente potenziale esposizione di dati e lacune nel monitoraggio. L’Incident Response Report 2025 di Unit 42 di Palo Alto Networks ha rilevato che quasi la metà (44%) degli incidenti di sicurezza ha coinvolto attività dannose avviate o attivate attraverso i browser dei dipendenti, tra cui phishing, abuso di reindirizzamento di URL e download di malware.

“Un browser sicuro estende la protezione SASE ai luoghi in cui i lavoratori trascorrono la maggior parte del tempo, proteggendo l’accesso di terze parti, supportando il BYOD e riducendo la dipendenza dell’organizzazione da infrastrutture legacy come la VDI,” ha dichiarato John Grady, principal analyst di Enterprise Strategy Group, ora parte di Omdia. “L’approccio unico di Palo Alto Networks, che integra Prisma Access Browser con Prisma SASE, consente alle aziende di estendere la stessa protezione dalle minacce avanzate, il monitoraggio della user experience e la protezione delle app di GenAI dalla rete al browser, garantendo agli utenti protezione, efficienza e produttività.”

La combinazione di Prisma SASE e Prisma Access Browser offre un accesso sicuro, veloce e guidato da policy a tutto ciò che è necessario alla forza lavoro moderna, senza compromettere esperienza o sicurezza. Per consentire alle aziende di navigare in modo sicuro da ogni dispositivo o luogo, Prisma Access Browser 2.0 include le seguenti nuove funzionalità:

· Abilita l’uso sicuro della GenAI e protegge i dati in tempo reale: Prisma Access Browser 2.0 contribuisce a rendere sicura l’adozione della GenAI grazie a visibilità in tempo reale, controllo degli accessi e coaching degli utenti per proteggere accuratamente i dati sensibili dell’ultimo miglio (come clipboard, stampa, screenshot, battitura), con una classificazione basata sul contesto e alimentata da LLM che previene fughe o violazioni involontarie.

· Difende dai nuovi e sofisticati attacchi web: Prisma Access Browser 2.0 offre una nuova protezione basata su Precision AI® per rilevare in tempo reale attacchi evasivi e mirati come il cloaking generato da AI e attacchi di phishing SaaS-hosted. Questo include codice evasivo generato da intelligenza artificiale e injection pericolose in siti web compromessi, che non possono essere rilevati in modo affidabile al di fuori del browser.

· Offre un’esperienza utente ridisegnata: Prisma Access Browser 2.0 garantisce le massime prestazioni per le moderne applicazioni web e SaaS, pur garantendo agli utenti la possibilità di avviare facilmente infrastrutture legacy come le applicazioni VDI dallo stesso browser per un’esperienza unificata.

“I browser sicuri hanno un ruolo fondamentale per gli staff attuali, perché oggi il lavoro è sempre più remoto, basato su cloud e ad alta intensità di dati,” ha dichiarato Anand Oswal, SVP e GM di Network Security, Palo Alto Networks. “Questo cambiamento richiede un approccio unificato e moderno alla sicurezza – un browser sicuro integrato nativamente in SASE – che salvaguardi in modo unico la produttività, contribuisca a garantire la resilienza, con un’esperienza utente senza soluzione di continuità, rendendolo la scelta ottimale per proteggere gli ambienti di lavoro dinamici di oggi.”

Altre nuove funzionalità avanzate di Palo Alto Networks Prisma SASE includono:

· Endpoint Data Loss Prevention (DLP) – per migliorare l’individuazione dei “dati shadow” e la precisione nella classificazione dei dati, oltre a fornire misure proattive contro le minacce interne per salvaguardare le informazioni sensibili.

· Estensione dell’accelerazione delle app agli uffici remoti – per ampliare il supporto alle nuove app di produttività ed estendere le prestazioni migliorate da utente ad app alla filiale con l’integrazione in Prisma SD-WAN.

· Agente SASE unificato di nuova generazione – per semplificare l’esperienza IT con un agente unificato di nuova generazione per i casi d’uso SASE.

· Oracle Cloud Infrastructure (OCI) – per ampliare la portata globale di Prisma SASE e rafforzare la capacità di offrire resilienza nel cloud e i migliori tempi di attività del settore.

“La nostra collaborazione di lunga data con Palo Alto Networks aiuta le organizzazioni di tutto il mondo ad accelerare in modo sicuro il loro percorso nel cloud,” ha dichiarato Karan Batta, Senior Vice President di Oracle Cloud Infrastructure. “Sfruttando OCI per eseguire Prisma SASE a livello globale, Palo Alto Networks è in grado di fornire ai propri clienti resilienza operativa, prestazioni elevate e un’esperienza utente eccezionale. Inoltre, Prisma SASE aiuta i nostri clienti a proteggere i loro ambienti OCI dalle minacce informatiche emergenti e sofisticate.”